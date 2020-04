Kriza uzrokovana širenjem koronavirusa neminovno će dovesti do povećanja nezaposlenosti. O suočavanju s tim razgovarali smo sa predsjednicom Saveza sindikata RS Rankom Mišić.

Govoreći o kreditnom aranžmanu od međunarodnih kreditora, koji je danas dogovoren u Sarajevu, ona je kazala kako je važno da ta sredstva budu uložena u radnike.

Činjenica je da je Vlada donijela odluku kojom je zabranjen rad uslužnim djelatnostima, turizmu, ugostiteljima, i sl, istakla je.

To jesu mali privredni subjekti i ovom trenutnu ako smo uspjeli da se zadužimo dobro bi bili da ta sredstva dođu do ovih ljudi. Da dobiju najnižu platu, da se to prebaci i u april, a u maju valjda će sve ovo proći. Važno je da se ovim sredstvima održi javna potrošnja. i slogan Kupujmo domaće u cijeloj BiH pomoćiće nam da ne potonemo.