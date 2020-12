Zaključci Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini su očekivani, ali reakcija pojedinih ambasadora, a potom i visokog predstavnika, ukazuju na namjeru aktivnijeg djelovanja, odnosno sankcioniranja domaćih političara za nerad i neposluh.

Analitičari sa kojima smo razgovarali različito gledaju na takve namjere.

Pojedini smatraju da je potrebno kažnjavati odmah, a pojedini da je riječ o još jednom pucnju u prazno međunarodne zajednice.

Podrška dejtonskom uređenju Bosne i Hercegovine, prioritetnim reformama, konkretnim koracima ka politici pomirenja uz zadržavanje instrumenata za provođenja Dejtonskog sporazuma uključujući i visokog predstavnika do ispunjenja 5+2 uslova. Ništa neočekivano od ambasadora PIK-a. Pojedini analitičari, ipak, uočavaju promjene u stavu međunarodne zajednice u posljednjih nekoliko mjeseci.

Prva je za Tanju Topić poruka pojedinih ambasadora iz Evropske unije da nema razgovora sa negatorima zločina.

TANJA TOPIĆ politička analitičarka

Isto tako sada smo dobili jednu novinu postavljanja vremenskog roka da se urade neke stvari i prvi put jasno izrečenu prijetnju a do sada je bila samo polje spekulacija o tome da će se pojedincima iz BiH zabraniti putovanje u zemlje članice EU.

Međunarodna zajednica nije ispunila cilj reintegrisanja Bosne i Hercegovine, što je kao kreator Dejtona dužna građanima, kaže sociolog Esad Bajtal. Vrijeme je, smatra, da krene drugim putem. Ili stvoriti novi okvir ili sa preporuka i savjeta preći na kažnjavanje.

ESAD BAJTAL, politički analitičar

Da bi bili uspješni u svom djelovanju, a za to ste plaćeni, to je institucija koja je plaćena i koju i mi plaćamo, morate imati sankcije za sve one koji se ne pridržavaju onoga čega su se dužni pridržavati i na šta ih upućujete na šta ih upozoravate i o čemu ih savjetujete.