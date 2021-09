Odluka Ustavnog suda BiH kojom Zakon o šumama, usvojen u Narodnoj skupštini Republike Srpske nije u skladu sa Ustavom BiH, i dalje izaziva brojne reakcije. To praktično znači da su šume, kao i ranije poljoprivreno zemljište i ostalo javno dobro, imovina države. Takvo pravno stanje ostaje sve do donošenja Zakona o upravljanju i raspolaganju državnom imovinom. Ovakva odluka Ustavnog suda Mogla bi bitno uticati na realizaciju brojnih infrastrukturnih i energetskih projekata, koje su institucije Republike Srpske planirale graditi, neke od njih zajedno sa Srbijom.

Ti projekti su ovom odlukom praktično protivustavni i neprovodivi. O posljedicama odluke Ustavnog suda BiH naš reporter Amir Sužanj razgovarao je u emisiji “Sedmica” Radija Bosne i Hercegovine sa ekspertom za državnu imovinu Muharemom Cerom.

Gospodine Cero, Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kojom Zakon o šumama, usvojen u Narodnoj Skupštini Republike Srpske, nije u skladu sa Ustavom BiH na neki način stavlja tačku na nastojanja Republike Srpske da se zakonski proglasi titularom imovine na teritoriji tog entiteta. Šta ovo pravno znači i kakve su posljedice ovakve odluke Ustavnog suda?

Ja bih krenuo od jedne konstatacije u odluci Ustavnog suda U1/11, koja rješava pitanje državne imovine na način da se odredila prema jednom unilateralnom, jednostranom i pravno nasilnom zakonu Republike Srpske. A to je, ako se sjećate, da su svu imovinu države Bosne i Hercegovine, rješavajući njen status na teritoriji tog entiteta, proglasili vlasništvom Republike Srpske. Odluka Ustavnog suda u tom predmetu jasno je rekla da ne postoje ustavne nadležnosti Republike Srpske da rješava status državne imovine jer se radi o titularu vlasništva na državnu imovinu državi Bosni i Hercegovini, a da se kod nje stvorila pozitivna obaveza da to pitanje riješi na način što će donijeti Zakon o upravljanju i raspolaganju državnom imovinom. Naime, u toj odluci, u jednom od zadnjih paragrafa, kaže se: ovo pitanje ne da nije riješeno donošenjem ovog zakona, ono nije riješeno od potpisivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. To znači da je pitanje vlasništva na teritoriju i pitanje državne imovine, odnosno imovine države Bosne i Hercegovine, ostalo jedna dejtonska praznina, koju valja popuniti sa ove distance od gotovo 26 godina. Taj period od 26 godina nerješavanja statusa državne imovine je u javnom prostoru, u političkom prostoru, omogućio da se u velikoj mjeri nastavi realizacija ratnih političkih ciljeva iz rata protiv Bosne i Hercegovine. Naime, bez obzira što je imovina stavljena u status zabrane raspolaganja odlukom visokog predstavnika Pedija Ešdauna 2005. godine, netom iza potpisivanja Sporazuma o sukcesiji, odnosno njegove ratifikacije 2004. godine, ona ne da nije bila mirna, nego se njom uporno prometovalo na raznorazne načine. Čitavom serijom zakona Republika Srpska je pokušavala i pokušava i dalje da prejudicira ovo pitanje i, ne čekajući donošenje Zakona o upravljanju državnom imovinom, to jednostrano rješava… Prvo je to pokušala, sa poljoprivrednim zemljištem, evo sad smo svjedoci, i sa hidropotencijalom Bosne i Hercegovine na rijeci Drini, pa izgradnja aerodroma, pa evo sad i ovaj Zakon o šumama, da to pitanje jednostrano riješi i da politikom svršenog čina Bosnu i Hercegovinu uvede u jedan ustavno-pravni kapacitet, koji nije dejtonski. Dapače, on je antidejtonski, što znači da entitet uvede u kapacitet državnog suvereniteta.

Ali gospodine Cero, šta ovakva odluka znači za konačno rješenje ovog pitanja?

Otpravak odluke neće se bitno razlikovati od polazišta iz presude o poljoprivrednom zemljištu. Pretpostavljam da će izreka Ustavnog suda, pored ocjene o neustavnosti odredaba Zakona o šumama Republike Srpske, još jednom prepoznati obavezu što skorijeg donošenja Zakona o upravljanju i raspolaganju državnom imovinom. Naime, famozna agenda 5 plus 2, koja određuje zatvaranje OHR-a i prisustvo međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, nije ništa drugo… to je taj peti cilj, rješavanje statusa državne imovine donošenjem Zakona o upravljanju i raspolaganju državnom imovinom. Dakle, aktuelni, iz Republike Srpske osporavani visoki predstavnik u svojoj agendi ima završavanje ovog pitanja, ima jedan cilj i dva uvjeta. Ona druga dva druga uvjeta su vladavina prava i politička samoodrživost Bosne i Hercegovine uz procjenu PIC-a o tim faktima.

Šta odluka Ustavnog suda znači za razne energetske i infrastrukturne projekte koje vlada Republike Srpske planira i za koje već postoje izrađena projektna rješenja, ali i odluke da se oni grade?

S obzirom da se ta rješenja baziraju na odredbama neustavnih zakona, što znači da se, recimo aerodrom Trebinje, prema mojim saznanjima, u velikoj mjeri gradi na državnom zemljištu, na šumskom zemljištu tipa šikara, ti projekti postaju apsolutno nepodobni za provođenje. Ne samo zbog razloga što se radi na državnoj imovini. Ovdje se radi i o prenosu vlasništva! Jasno je da iz sporazuma između dvije vlade, Republike Srpske i Srbije – dakle jednog bosanskohercegovačkog entiteta i nama susjedne države – a temeljem paralelnih specijalnih odnosa, da se aerodrom treba knjižiti na susjednu državu. Takvu odluku ne može donijeti entitet jer je upravo presuda u poljoprivrednom zemljištu, a sad i ova presuda o šumskom zemljištu, jasno utvrdila da je titular vlasništva na državnoj imovini Bosna i Hercegovina.

Dakle, do donošenja Zakona o upravljanju i raspolaganju državnom imovinom ovi infrastrukturni su ustavno neprovodivi i pravno ništavni. Ne zaboravite da zaštitna mjera o zabrani raspolaganja – Ešdaunov zakon – usvojena ne samo u Parlamentu Bosne i Hercegovine, nego je usvojena i u Narodnoj Skupštini Republike Srpske i u Parlamentu Federacije. Tamo se jasno kaže u članu 3: sve pravne radnje, kojima bi do rješavanja ovog pitanja i donošenja Zakona o upravljanju i raspolaganju državnom imovinom došlo do promjene vlasništva, su ništavne i ne mogu proizvoditi pravne učinke. Dakle. ove radnje kao što je aerodrom, ne mogu proizvoditi pravne učinke i sva pravna akta, koja su učinjena u pravcu promjene vlasništva, su ništavna. Titular vlasništva se nije odredio prema tome, nego samo korisnik. Naime, Republika Srpska je ovdje vješto pokušala, i još pokušava, da pravo korištenja pretvori u pravo vlasništva, što je nemoguće.

Imamo situaciju da je Srbija sa Vladom Republike Srpske ušla u te infrastrukturne i energetske projekte. Postoje naznake da bi vlasti RS mogle ignorisati ovakvu odluku Ustavnog suda, član Predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio je nešto tako tvrdeći da će entitetski parlament odbaciti sve što, kako on kaže, nije po ustavu i Dejtonskom sporazumu. Šta će biti u slučaju da ti projekti budu nastavljeni uprkos ovakvoj odluci Ustavnog suda BiH?

Pa vidite, tu imamo još jedan subjekt, koji je itekako prisutan u cijeloj igri. To je Republika Srbija. Cijeli taj projekat ne može se realizirati bez Srbije. Onog trenutka kad Srbija bude suočena sa činjenicom da je obmanjivana i da nije postojala izvodivost te pravne radnje, pretpostavljam da će se ona iz tog projekta povući do rješavanja pitanja državne imovine. A što se tiče Republike Srpske, oni su već, kad je bilo aktuelno pitanje poljoprivrednog zemljišta, donijeli neke pravno neobavezujuće akte, zaključke, rezolucije, kojima su rekli da ne poštuju, odbili su poštivanje odluka visokog predstavnika. Istim zaključcima entitetska Skupština je donijela odluku o nepoštivanju odluka Ustavnog suda. Jasno je da neprovođenje odluka sudova u Bosni i Hercegovini i Ustavnog suda predstavlja krivično djelo i u tom trenutku stvorene su pretpostavke za procesuiranje odgovornih. Ja očekujem da institucije, koje štite ustavnost i zakonitost u Bosni i Hercegovini, to prepoznaju i reaguju na zakonom predviđen način.

Zašto to dosad nije urađeno?

Nisam ja prava adresa da odgovorim na to pitanje, ali koliko pratim zbivanja u pravosuđu, mislim da je dobrim razlogom nekih promjena u tužilačkim i pravosudnim strukturama upravo činjenica da tužilaštvo i sudovi nisu procesuirali neprovođenja presuda. Neprovođenja presuda Ustavnog suda i Suda Bosne i Hercegovine su krivično djelo.