Prijedlog zakona o visokom obrazovanju, koji je Narodna skupština Republike Srpske krajem prošle godine uputila u javnu raspravu, naći će se pred zastupnicima na narednoj redovnoj skupštinskoj sjednici. Novi zakon biće rigorozan.

Internacionalizacija, modernizacija i racionalizacija, tri su principa na kojima se temelji reforma visokog obrazovanja, a koja obuhvata Zakon o visokom obrazovanju i Zakon o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju.

Zakon podrazumijeva rigoroznu kontrolu visokoškolskih ustanova, ali i njihovu veću autonomiju, ističe ministar za naučno- tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske.

Poslanik u Narodnoj skupštini Nebojša Vukanović, koji je najčešće upozoravao na pojavu lažnih diploma u našem društvu, još je skeptičan prema zakonu koji se najavljuje kao reformski. Vjerovaće, kaže, u njega kada se posegne za konkretnim mjerama i kazne oni koji su dobili razne benefite sa lažnim diplomama.

“Petar Đokić je prijavio da ima diplomu iz Londona, da je diplomirao 1991. godine, a on nikada nije bio u Engleskoj u to vrijeme. Uprkos takvom skandalu, on se i dalje nalazi na mjestu ministra. Dodik je priznao da je ta diploma lažna”, kaže Nebojša Vukanović, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.