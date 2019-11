Ne žele ih lokalne vlasti, kao ni građani na predloženim lokacijama. Ipak, migranti iz Unsko-sanskog kantona neće moći da prezime na otvorenom, a vlasti u Bosni i Hercegovini imaju zadatak da im pronađu adekvatan smještaj.

Saglasnosti između različitih nivoa i dalje nema, a situaciju dodatno otežava to što je proces formiranja državnih institucija u toku. Vlasti Unsko-sanskog kantona sve nade polažu u strance.

Britanci su obećali da će migrantski centri biti formirani na poručju Federacije Bosne i Hercegovine, ali i Republike Srpske, tvrdi za BHRT ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona (USK) Nermin Kljajić. On je rekao da će o tome ambasadori raspravlljati na sjednici Savjeta za implementaciju mira, 5. decembra. Iz OHR-a stiže potvrda da će naredne sedmice sjednica biti održana, ali dnevni red za sada ne otkrivaju.

“Jedino pitanje migracija, kroz sistem institucija, mogu riješiti predstavnici međunarodne zajednice, jer oni svojim autoritetom i pritiskom sigurno mogu natjerati bh. političare da ovo pitanje riješe”, tvrdi Kljajić.

Iako je poznato da predstavnici Evropske unije traže da migranti budu solidarno raspoređeni na teritorije oba entiteta, nije najjasnije kako će ambasadori uticati na političke predstavnike iz Republike Srpske.

“PIC ne može ništa da odluči, on nek se drži obećanja, a u Republici Srpskoj neće biti centara. Postoji odluka u RS da se neće praviti centri za migrante i to će tako i biti”, jasan je član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.

Iz Ministarstva bezbjednosti kratko poručuju da nema alternativnih ponuda za nove lokacije za smještaj migranata, osim kasarni Blažuj i Ljubače na području Sarajeva i Tuzle. O rokovima ne govore. Sreća u nesreći je da migrante u Vučjaku za sada barem služi vrijeme. Iz Federalne vlade poručuju da su svoje odradili.

“Postoji odluka Vlade, postoje određeni zaključci i određeni otpori u tim sredinama. E sad, kako će se to završiti, bićemo svjedoci zajedno”, kaže zamjenica premijera Federacije BiH Jelka Milićević.

Lokalne vlasti iz Tuzle i Sarajeva nisu za to da kasarne budu ustupljene migrantima. Ni građani ne podržavaju prijedlog da se migranti smjeste u naseljenim područjima.

Građane i vlasti Unsko-sanskog kantona to, prije skoro dvije godine, niko nije pitao. Nalaženjem rješenja prihvatljivog za sve, državne institucije, koje su za ovaj problem nadležne, do sada teško da su se ozbiljno bavile.