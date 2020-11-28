PogledajtrrRezultati 16. kola nogometne Premijer lige BiH.
Olimpik – Tuzla City 3:2 (Osmanović 5′-11m, 86′-11m, Šišić 76′ / Džafić 3′, Badji 58′)
Sloboda – Zrinjski 0:0
Velež – Sarajevo 0:0
Borac – Široki Brijeg 1:1 (Ziljkić 14′ /Ikić 90′)
Petak:
Mladost Doboj Kakanj – Željezničar 0:4 (Juričić 26′, Zec 59′, Štilić 81′, Veselinović 89′)
Nedjelja:
Radnik – Krupa
TABELA:
- Sarajevo 16 11 5 0 34:12 38
- Željezničar 16 10 3 3 29:12 33
- Zrinjski 16 9 2 5 22:13 29
- Borac 16 9 1 6 31:19 28
- Široki Brijeg 16 7 4 5 22:17 25
- Velež 16 6 6 4 21:19 24
- Tuzla City 16 7 3 6 18:19 24
- Sloboda 16 5 4 7 19:21 19
- Mladost 16 5 1 10 15:36 16
- Radnik 15 2 5 8 13:24 11
- Olimpik 16 3 1 12 14:31 10
- Krupa 15 2 3 10 8:23 9