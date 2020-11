Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske (RS) Natalija Trivić izjavila je da se nastava do kraja polugodišta može normalno odvijati u svim osnovnim i srednjim školama u tom entitetu, uz poštivanje svih epidemioloških mjera.

Trivićeva je nakon sastanka sa predsjednikom Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Draganom Gnjatićem, podsjetila da je u proteklih mjesec dana, 12 osnovnih škola, od kojih sedam u Trebinju, obustavljalo nastavu u školama.

Prema njenim riječima, stanje u školama je zadovoljavajuće i pod kontrolim.

Kada je riječ o učenicima pozitivnim na virus korona, Trivićeva je rekla da je u osnovnim školama trenutno 105 aktivnih slučajeva, a u srednjim školama 119.

Ona je naglasila da svi direktori škola i krizni štabovi lokalnih zajednica mogu da podnesu inicijativu Ministarstvu prosvjete i kulture o obustavi nastave u školama za određeni period i prelazak na onlajn nastavu, ukoliko smatraju da to diktira epidemiološka situacija.

“Tokom zimskog raspusta, koji će trajati do 21. januara, pratićemo epidemiološku situaciju i vidjećemo da li je to vrijeme da se učenici vrate u školske klupe ili ćemo produžiti zimski raspust, ukoliko epidemiološka situacija to bude zahtijevala”, istakla je Trivićeva.