Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala je neriješeno 33:33 (17:18) sa selekcijom Hrvatske, u drugom susretu u okviru Croatia kupa u Poreču.

Izabranici selektora Bilala Šumana odigrali su prilično dobro protiv favoriziranog protivnika i zahvaljujući ovom remiju sa mnogo više samopouzdanja putuju na Evropsko prvenstvo.

Veći dio meča rukometaši BiH imali su rezultatsku prednost, u jednom trenutku i tri gola. No, domaći su uspijevali veoma brzo da dođu do izjednačenja, a u posljednjih 15 minuta potpuno su preokrenuli rezultat te došli do četiri pogotka prednosti.

BiH se nije predavala i za nepune tri minute napravila seriju od 4:0 i u finiš ušla s neriješenim rezultatom. Hrvati su ponovo došli do vodstva, a u posljednjem napadu na utakmici Burić je pogodio za konačnih 33:33.

Najefikasniji u reprezentaciji BiH bio je Marko Panić sa 10 pogodaka, a u selekciji Hrvatske Igor Karačić sa sedam golova.

Rukometaši BiH će nastaviti pripreme u Hrvatskoj, a 8. januara iz Zagreba će otputovati u Norvešku. Selektor Šuman uoči odlaska u Trondheim odredit će 18 igrača koji će predstavljati BiH na ovom takmičenju.

Reprezentacija BiH će na EP-u igrati u Grupi D, a u prvom meču 10. januara sastat će se sa domaćinom Norveškom. Dva dana kasnije snage će odmjeriti s Portugalom, dok će se 14. januara sastati s Francuskom. U drugi krug će se plasirati po dvije prvoplasirane selekcije iz šest grupa.