Rukometaši Danske odbranili su naslov svjetskog prvaka nakon što su u finalnom susretu Svjetskog prvenstva u Kairu pobijedili Švedsku rezultatom 26-24 (13-13).

Danska je tako postala tek četvrta reprezentacija u istoriji koja je uspjela odbraniti naslov svjetskog prvaka, nakon što je bila “zlatna” i prije dvije godine.

Dva puta je to uspjelo Francuzima, 2017. i 2015. godine, te 2011. i 2009., te Rumunima (1974. i 1970. te 1964. i 1961.), a Šveđanima jednom (1958, 1954).

Bilo je to zanimljivo finale u kojem se Švedska držala do same završnice, ali je na koncu ipak posustala.

Dance su do drugog naslova predvodili Mikkel Hansen sa sedam golova, te Niklas Landin sa čak 15 odbrana. Nikolaj Oris Nielsen je zabio pet, a Jacob Holm četiri gola. Kod Šveđana, koji su osvojili prvu medalju nakon bronce iz 2011. godine, najefikasniji su bili Hampus Wanne s pet i Albin Lagergren sa četiri gola.

U susretu za bronzu Španija je ranije danas pobijedila Francusku 35-29 (16-13).