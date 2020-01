Rukometaši Srbije nakon poraza od Bjelorusije u četvrtak uvečer na otvaranju nadmetanja na Evropskom prvenstvu, danas su na druženju s predstavnicima medija bili složni u konstataciji da su ih skupo koštali promašeni ziceri te da protiv Crne Gore u subotu moraju odigrati mnogo bolju utakmicu.

Jedan od onih koji smatra da je u porazu od Bjelorusa rezultatom 30:35 imao posebno slabo izdanje je Bogdan Radivojević, desno krilo mađarskog Pick Szegeda.

“Ključni razlog je bio što smo promašili jako puno zicera. Naravno, počinjem od sebe. Prvi ja sam promašio dosta zicera što ne bih smio sebi da dozvolim i ovu krivicu za poraz bih stvarno preuzeo na sebe. Mislim da ekipa nije zaslužila da izgubimo tu utakmicu, jer stvarno smo se borili svih 60 minuta. Nismo igrali našu najbolju utakmicu, ali mislim da nismo bili ni toliko loši. Možda taj neki pad koncentracije prilikom tih zicera, koje smo promašili i to nas je koštalo utakmice”, kazao je Radivojević.

Pred “orlovima” je u subotu veliki duel s Crnom Gorom. Biće to utakmica komšija u kojoj obje selekcije moraju tražiti pobjedu, kako bi ostali u igri za plasman u drugi krug EURO 2020.

“Protiv Crne Gore moramo da se izdignemo, da izađemo još jači i da odigramo našu najbolju utakmicu kako bi došli do pobjede, jer to je mlada reprezentacija koja se bori 60 minuta. Lavovski se bore, uopšte ne igraju loš rukomet, imaju dosta igrača po Bundesligi. Moramo da uradimo analizu i da pogledamo šta nam je činiti u toj utakmici. Naravno, moramo da budemo skocentrisani prilikom šuteva i da ne dozvolimo sebi to što smo dozvolili protiv Bjelorusije da promašimo toliki broj zicera. Odbrana mora da bude na vrhunskom nivou, golmani isto da im pomognemo i da oni nama pomognu sa nekim odbranama. Moramo da stojimo zajedno svih 60 minuta i da ‘izginemo’ na terenu”, istakao je Radivojević.

Sjajno desno krilo mađarskog kluba uopšte ne razmišlja o tenzijama koje su u posljednje vrijeme izbile između Srbije i Crne Gore.

“To na nas ne utiče uopšte. Imamo puno prijatelja iz Crne Gore i u hrvatskoj reprezentaciji. Mi na to ne gledamo tako. Ovo nije politika, ovo je sport. Jednostavno trebamo da se izdignemo iznad toga i da pokažemo da to nema veze s vezom”, objasnio je Radivojević.

Nemanja Zelenović, desni bek njemačkog Goppingena, kaže da su bili svjesni da je Bjelorusija jako dobra reprezentacija za koju su se spremali i trudili se da naprave što bolji rezultat.

“Ipak je ovo jako teška, jako dobra grupa. Svjesni smo da smo promašili veliki broj zicera, to je rezultiralo onim što ne bi trebalo da bude, ali moramo da dignemo glavu i nastavimo dalje. Čekaju nas dvije dobre, jake reprezentacije Crne Gore i Hrvatske. Moramo dobro da se spremimo, da vidimo gdje smo griješili, šta možemo bolje da napravimo i uradimo, da ispravimo greške i da se nadamo najboljem”, priča Zelenović.

Prema Crnogorcima iskusni ljevak ima respekt, jer se radi o selekciji koja je dosta namučila Hrvatsku, prvog favorita grupe u Grazu.

“Kod Crne Gore u prvom poluvremenu vidjela se svježina, ‘letjeli’ su po terenu, bili su jako motivisani. Mogu da garantujem da je tako bilo i do samog kraja, ali par nekih grešaka je rezultiralo, kao i iskustvo Hrvata da su napravili veliku prednost. Znate kada je mlada ekipa u pitanju morate da dosta da polažete na samopouzdanju i kolektivnosti, to je ono što će napraviti rezultat. Zato je i bila takva razlika. Momci u hrvatskoj reprezentaciji su već dugi niz godina zajedno, igraju vrhunski rukomet, u samom su vrhu Evrope i svijeta. To je to što je prevagnulo u trenutku kada je Domagoj Duvnjak na prednjem ukrao par lopti i na kraju nije bilo povoljno za Crnu Goru”, kazao je Zelenović.

Zelenović smatra da je u rukometu na vrhunskom nivou izuzetno važna mentalna snaga tima.

“Ako i dođe do nekog perioda i faze koja je bila jako loša morate nekako da se izdignete iznad toga i da se trudite da ne napravite tri-četiri greške u nizu. To je taj fokus koji će biti neophodan za sljedeće utakmice. Ipak bilo je mnogo dobrih stvari protiv Bjelorusije. Prvo poluvrijeme je bilo vrhunsko. Jesmo kiksali u par navrata, ali to je tako, u dva dana može sve da se odluči. Ovdje je još uvijek sve otvoreno, može svašta da se desi u ovoj grupi, pa ćemo vidjeti”, zaključio je Zelenović.

Utakmica drugog kola grupe “A”, koja se igra u Grazu, između Srbije i Crne Gore na programu je u subotu s početkom u 18.15 sati u dvorani Stadthalle, uz direktan prijenos na BHT1.