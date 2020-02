Deveti po redu finalni turnir regionalne rukometne SEHA lige održaće se od 3. do 5. aprila u Zadru.

“S obzirom da se približavamo najuzbudljivijem dijelu sezone, vrijeme je da se sazna mjesto i datum održavanja devetog SEHA – Final four turnira. Ovogodišnji Final four održaće se u Zadru u Hrvatskoj od 3. do 5. aprila 2020. godine u Sportskom centru Višnjik – dvorana ‘Krešimira Ćosića’. Mediteranski biser ugostiće najbolje četiri ekipe i doživjeti ono najbolje što rukomet može ponuditi“, saopštili su iz rukovodstva SEHA lige.

Siniša Ostoić, generalni sekretar SEHA lige istakao je da su oduševljeni što će nakon Zagreba 2012. i Varaždina 2016. godine Hrvatska po treći put biti domaćin završnog turnira.

“Kao i uvijek, očekujemo da će navijači imati priliku gledati odličan rukomet, ali i uživati​​u cijelom događaju. Nakon finalnog tunira 2019. godine u Brestu u Bjelorusiji, pokušaćemo postaviti letvicu još više i organizovati još jedan fantastičan turnir. Izuzetno smo ponosni što će jedno od najposjećenijih turističkih odredišta na Jadranskom moru ugostiti Final four SEHA lige“, rekao je Ostoić.

SEHA liga u kojoj se od ove sezone igra po novom sistemu stigla je do osmine finala. Već je odigrana većina duela, pa se zna da će se u četvrtfinalu sastati: Tatran Prešov – PPD Zagreb, Nexe – Vardar, Vojvodina – Veszprem, dok će četvrti par biti poznat nakon što Meshkov Brest i Peking Sport University 2. i 3. marta odigraju duele osmine finala. Pobjednik tog ogleda u četvrtfinalu će se sastati sa Motor Zaporozhyem.