Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas se vratila u Sarajevo nakon debitantskog nastupa na Evropskom prvenstvu. Bh. tim je u Grupi “D“, koja se igrala u Trondheimu, pretrpio tri poraza od Norveške, Portugala i Francuske. Time je BiH zauzela posljednje mjesto u grupi, ali selektor Bilal Šuman i njegovi izabranici nisu se razočarani vratili u domovinu.

Naprotiv Šuman smatra da su na neki način ispunili cilj, jer su započeli ciklus u kojem se nada da će ostvariti kontinuitet igranja na velikim takmičenjima. Za tako nešto neophodno je iskustvo, koje su bh. igrači po prvi put imali priliku skupiti na Evropskom prvenstvu.

“Ova naša reprezentacija, ovi naši momci sigurno imaju potencijal i kvalitet da možemo da budemo učesnici svih velikih takmičenja, evropskih i svjetskih. Ubrzo nas očekuju predbaraž i baraž u aprilu i junu mjeseci i vidjećemo kako to izgleda. Što se tiče Trondheima bilo je mnogo dobrih stvari, naravno bilo je i stvari koje moramo popraviti. Mogu da budem zadovoljan našom odbranom šest protiv šest. Kada igramo protiv bilo koje selekcije svaka se namučila s nama, nije im bilo lako, to je bio jedan od boljih segmenata naše igre i naši golmani su bili na svom nivou“, kazao je Šuman i dodaje da u pozicionom napadu ima dosta toga na čemu treba raditi, posebno na smanjenju broja neiznuđenih grešaka.

Svaku grešku izuzetno kvalitetni protivnici su kažnjavali, pa je to, prema mišljenju Šumana, jedan od glavnih razloga zbog kojih su pretrpjeli tri poraza.

“Osjetili smo kako izgleda. Mislim da kvalitet postoji. Moglo je to biti puno bolje, ne samo rezultatski. Imali smo utakmicu protiv Portugala u kojoj smo bili blizu. Imamo osjećaj da smo uspjeli sami sebe pobijediti, mogla su to biti prva dva boda na Evropskom prvenstvu. Međutim, ispalo je tako kako je ispalo“, kazao je selektor bh. tima.

Istakao je da nema nikakvih primjedbi na momke, te da su u utakmica sa Norveškom i Francuskom, koje spadaju u sami vrh svjetskog rukometa, pokazali da znaju igrati rukomet.

“Bila je ogromna želja, pokazali su to, i borbenost i volju. Možda smo u toj ogromnoj želji i izgorjeli. Možda je to moglo da izgleda i drugačije, naročito se vraćam na utakmicu s Portugalom. Međutim, osjetili smo kako izgleda Evropsko prvenstvo, ako Bog dan biće ih još. Sljedeći korak je taj baraž za Svjetsko prvenstvo i vidjećemo kako će to izgledati. Što se tiče momaka biće u i možda nekih novih lica“, veli Šuman.