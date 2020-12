U Sjevernoj Makedoniji od petka je radno vrijeme ugostiteljskih objekata ograničeno do 18.00, umjesto kao do sada do 21.00. Novim restriktivnim mjerama za sprečavanje širenja covida, koje važe do 20. januara, zabranjuje se organizovanje i održavanje proslava za predstojeće novogodišnje i vjerske praznike.

Zabranjene su prednovogodišnje i novogodišnje proslave na trgovima, kao i u firmama i lokalnim samoupravama.



Hoteli ne smiju da organizuju proslave za novogodišnje i predstojeće vjerske praznike, a ako su već organizovali moraju da ih otkažu, dok je vjerskim zajednicama preporučeno da ne organizuju grupisanja vjernika.



U hotelima, motelima i hostelima rad restorana je ograničen do 21.00, a rad barova i šankova do 18.00.



Novim restriktivnim mjerama vlade u predstojećem prazničnom periodu zabranjeno je iznajmljivanje vikendica grupama, a dozvoljeno je samo u slučaju da se radi o članovima jedne porodice.



Ministarstvo unutrašnjih poslova je objavilo da je napravilo plan pojačanih kotrola iznajmljenih vikendica.