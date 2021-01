Sanacija tunela Crnaja najavljena je za je danas, a načelnik Općine Jablanica Damir Šabanović izjavio je gostujući u emisiji BHT1 Uživo da podržava za četvrtak najavljene proteste Udruženja privrednika Jablanica zbog toga što, između ostalog, nije osiguran adekvatan alternativni pravac.

Crnaja je jedna od najkritičnijih točaka na magistralnom putu M17, a kako je izgrađena na klizištu, problem sanacije još je kompleksniji. Najava radova koji bi trebali biti završeni kroz 18 mjeseci, u lokalnoj zajednici Jablanica veoma su nezadovoljni. Lokalno Udruženje privrednika najavilo je blokadu saobraćaja na toj dionici magistralne ceste.

„Specifična je sama pozicija tunela Crnaja. To je jedno od tri najveća klizišta u Evropi i sam teren je poseban. Od Federalnog ministarstva saobraćaja smo dobili čvrsta obećanja da ćemo dobiti projekt da znamo kako će se odvijati radovi. Mi do danas nismo dobili ni obavještenje da će početi radovi. Ni jedna informacija iz Cesta nije došla do Općine Jablanica“, kazao je Šabanović.