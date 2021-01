Ministarstvo odbrane SAD-a mobiliziralo je oko 6.200 pripadnika Nacionalne garde iz šest sjeveroistočnih saveznih država kako bi pomogli u pružanju podrške policiji Kapitola (Capitol Hill) i drugim organima reda u Washingtonu nakon pobune.

Vršilac dužnosti ministra odbrane Christopher Miller potpisao je naredbe o aktiviranju Nacionalne garde iz Virginije, Pensilvanije, New Yorka, New Jerseyja, Delawarea i Marylanda na period do 30 dana.

Zvaničnik Ministarstva odbrane rekao je da je cilj da pripadnici Garde pomognu osigurati američki Kapitol i okolinu kroz inauguraciju izabranog predsjednika Joea Bidena 20. januara.

Pripadnici Nacionalne garde dolaze u narednih nekoliko dana. Ukupno je aktivirano 6.200, ali tačan broj vojnika koji će stvarno doći do grada može biti manji od toga, ovisno o tome ko je dostupan u svakoj državi.

“Garda neće biti naoružana, ali će imati opremu za zaštitu od nereda i zaštitnu odjeću”, rekao je jedan zvaničnik koji je želio ostati anoniman.

Naredbe dolaze dan nakon što su naoružani demonsranti provalili u američki Kapitol, prisiljavajući članove Kongresa da zaustave glasanje za ovjeru Bidenovog izbora.

Kongres SAD-a potvrdio je izborne rezultate novembarskih izbora i tako je demokrat Joe Biden i formalno postao 46. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država.

Odlazeći potpredsjednik SAD-a Mike Pence saopćio je da je Kongres potvrdio glasanje Elektorskog koledža koji je prošlog mjeseca glasao 306:232 u korist Bidena u odnosu na Donalda Trumpa.

Pence je tako zvanično proglasio Bidenovu izbornu pobjedu, kao i trijumf novoizabrane američke potpredsjednice Kamale Harris.

Zastupnici oba doma američkog kongresa su odbacili pritužbe na regularnost izbornih rezultata iz saveznih država Pensilvanije i Arizone, a o sličnim primjedbama na rezultate iz Wisconsina nije bilo ni rasprave jer niti jedan zastupnik nije podržao takve tvrdnje.

Tokom nereda u Washingtonu život su izgubile najmanje četiri osobe.