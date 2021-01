Preminula je žena koja je teško ranjena tokom nereda koji su izbili u Washingtonu, nakon što su pristalice Donalda Trumpa upale u zgradu Kapitola (Capitol Hill). Zgrada američkog Kongresa je rašćišćena, a na snagu je stupio policijski sat.

Zgradu Kapitola (Capitol Hill) su napustile pristalice Donalda Trumpa.

Trumpove pristalice ušle su u Kapitol kada su se zastupnici pripremali potvrditi rezultate izbora održanih 3. novembra 2020. godine, na kojima je pobijedio Joe Biden, što je trebao biti rutinski postupak uoči Dana inauguracije.

Joe Biden, koji je izabran za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD), pozvao je na okončanje neviđenih napada na američku demokratiju i vladavinu zakona.

Zbog nereda u zgradi Kapitola aktivirana je Nacionalna garda Washingtona.

Snage sigurnosti pronašle i neutralisale eksplozivnu napravu nedaleko od Kongresa

Jon Ossoff pobijedio je u drugom krugu izbora za američki Senat u državi Georgia, čime je osigurao demokratama kontrolu u Kongres.

Haotične scene su nastale u Washingtonu nakon što su se Trumpove pristalice sukobile s policijom, uzrokujući dodatni haos, probile vrata i prozore na Kapitolu i dospjele do sprata Senata.

Na fotografijama objavljenim na društvenim mrežama vidljivo je kako su pripadnici snaga sigurnosti potegli oružje nakon što su demonstranti krenuli prema dijelu kompleksa u kojem se održavalo brojanje glasova.

U sukobima demonstranata i policije u Kongresu ima ranjenih pripadnika snaga sigurnosti

Američki potpredsjednik kazao da se “napad na Kapitol neće tolerisati i da će oni koji su upleteni biti procesuirani“

Generalni sekretar NATO-a Stoltenberg: Šokantni prizori iz Washingtona. Poštovati rezultat demokratskih izbora

Mediji: Najmanje jedna osoba upucana nakon što su pristalice Donalda Trumpa ušle u Kapitol

Crazy shit. Imagine what would have happened if these idiots were black or muslim. #Capitol #trump #protests pic.twitter.com/AksMSdq4d9