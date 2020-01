Sjedinjene Države objavile su u četvrtak da su stavile na crnu listu dvije kompanije sa sjedištem u Hong Kongu, jednu u Šangaju i jednu u Dubaiju zbog pomoći državnoj iranskoj naftnoj kompaniji NIOC da izvozi milione dolara robe, čime su prekršile američke sankcije.

Američko ministarstvo finansija saopćilo je da je uvelo sankcije hongkonškom Triliance Petrochemical Co. Ltd i Sage Energy HK Limited, kineskom Peakview Industry Co Ltd sa sjedištem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Beneathcu DMCC-u sa sjedištem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, javio je Reuters.

Sankcije će zamrznuti svu imovinu koju posjeduju kompanije što spadaju pod američku nadležnost i zabranit će američkim kompanijama i pojedincima da posluju s njima.

Pored toga, američka vlada uvela je sankcije za dvije druge kompanije, Jiaxiang Industry Hong Kong Limited i Shandong Oiwangwa Petrochemical Co Ltd, i dvije osobe, Ali Bayandrian, koji je povezan sa Triliance Petroleum, i Zhiqing Wang, kineski državljanin povezan sa Shandong Oiwangwa.

Ove sankcije su najnoviji korak američke kampanje “maksimalnog pritiska” na iransku ekonomiju.

SAD pokušavaju natjerati Iran da prihvati veća ograničenja nuklearnog programa, inostranih vojnih aktivnosti i izrade balističkih raketa.