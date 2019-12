Direktori bolnica u Splitu, Šibeniku, Kninu, Zadru, Dubrovniku i Mostaru postigli su dogovor o međusobnoj saradnji, razmjeni ljekara, te zajedničkom liječenju i prevozu pacijenata. Sveučilišne klinička bolnica već 28 godina ima saradnju sa splitskom bolnicom. Jedan od zajedničkih projekata je Centar za medicinu spavanja, a uspješno sarađuju splitska i mostarska onkologija.

Uz mnogobrojne saradnje Sveučilišne kliničke bolnice Mostar sa zdravstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj postignuta je još jedna u

nizu. Direktor SKB-a Ante Kvesić dogovorio je saradnju na sastanku sa direktorima bolnica iz Splita, Šibenika, Knina, Zadra i Dubrovnika. Brojne su pogodnosti koje bi ova saradnja trebala donijeti.

“Split je počeo raditi trombektomije kod aneurizmi moždanih, mi smo na putu da to uradimo. Kupili smo i aparat ali ovog časa te pacijente koji

žurno trebaju vozimo ih za Split jer imate ono pravilo zlatnog sata, odnosno dva tri sata do kada se to mora napraviti. Imamo onkologiju koja je praktički isprepletena. Gdje god zatrebaju tu su”, ističe direktor SKB Mostar Ante Kvesić.