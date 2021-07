Izložba skulptura Marka Frančeševića na kojoj će biti predstavljeno oko stotinu skulptura koje su nastale tokom posljednje četiri godine, bit će otvorena večeras u 19 sati u Galeriji Collegium Artisticum u Sarajevu.

Ovo je Frančeševićeva četvrta samostalna izložba, do sada najveća i najreprezentativnija.

Publika će izložbu moći pogledati do 3. augusta ove godine, od ponedjelja do petka u terminu od 10 do 18 sati.

Marko Frančešević je rođen 18. januara 1992. godine. Srednju školu primijenjenih umjetnosti završio je u Sarajevu, gdje je i magistrirao na Odsjeku za kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti, u klasi profesora Mirsada Šehića 2016. godine.

Po završetku obrazovanja radio je u Federalnom zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, Srednjoj školi primijenjenih umjetnosti na Odsjeku kiparstvo te u Narodnom pozorištu Sarajevo na izradi scenografija.

Kroz svoje likovno djelovanje Frančešević se bavi modernom skulpturom, koja je veoma bliska pojmu današnjeg američkog pop arta.

Član je Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine od 2016. godine, te od tada redovno sudjeluje na svim godišnjim izložbama koje organizira ULUBiH.

Samostalno je izlagao tri puta: u Galeriji Zvono (2021.), u Historijskom muzeju BiH (2020.) i u Galeriji Brodac (2018.). Učesnik je brojnih kolonija i simpozijuma skulpture u BiH i regiji, mnogih grupnih izložbi, te je dobitnik prestižne nagrade “Roman Petrović“ za najbolje likovno ostvarenje u 2019. godini. Trenutno živi u Sarajevu gdje se aktivno bavi skulpturom, saopćeno je iz Galerije Collegium Artisticum.