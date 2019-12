Na Trgu oslobođenja – Alija Izetbegović u Sarajevu večeras je otvoren ledeni park “Jana Ice Garden“. Projekat koji je podržala i Općina Stari Grad Sarajevo donosi ledenu magiju novogodišnjih praznika, a na otvorenju prisutni su se mogli zabaviti uz koncert sarajevskog kultnog benda Crvena Jabuka.

Kako bi se osigurao pravi doživljaj zimske bajke, od 5. decembra ove do 5. januara naredne godine u ledenom parku u centru Sarajeva biće postavljene brojne dekorativne instalacije, klizalište, sankalište, zip line, koji su namjenski osmišljeni i izrađeni upravo za ovu lokaciju.

Klizalište je na 320 kvadratnih metara, kružno prolazi kroz park i jednim dijelom ulice Ferhadija, a centralni dio klizališta sa parkom će povezivati most ukrašen dekorativnim lampicama i instalacijom “Solarno drvo” koju su samostalno izradili učenici Željezničkog školskog centra. Klizalište će raditi svakog dana od 12.30 do 22 sata, cijena jednog termina klizanja biće tri konvertibilne marke, a zahvaljujući partnerima i prijateljima projekta obezbjeđeni su i besplatni termini za djecu do 12 godina. U ledenom parku postavljena i adrenalinska atrakcija za najmlađe mini zip line u dužini 60 metara, kao i sankalište površine 150 kvadratnih metara, koje će biti besplatno sa sve mališane, naveli su iz Općine Stari Grad.

Svakog dana od 12 do 20 sati besplatne edukativno – kreativne radionice u Dječijoj igraonici zabaviće mališane. Gastronomska ponuda u kućicama neće ostaviti ravnodušnim ni najzahtjevnije gurmane, jer će ponuditi jela pripremljena prema originalnim receptima majstora kuhinje koje su pripremljeni upravo za ovaj događaj. Tu je i “Ice Cold Bar“, nezaobilazno mjesto za sve koji traže uzbudljivo, drugačije i jedinstveno mjesto za druženje, opuštene večernje izlaske ili za uživanje u odličnim zalogajima uz koncerte.