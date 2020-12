Šef Delegacije Evropske unije (EU) u BiH Johan Sattler, nakon posjete Koaliciji “Pod lupom” u Mostaru gdje se danas održavaju lokalni izbori, poručio je da kao što je važan današnji dan tako je važan i period pred nama, da se pokaže građanima da je došla prilika da se okrene novi list, novo poglavlje.

“Stvari uvijek izgledaju nemoguće dok ih neko prvi put ne uradi. To je rekao jedan od najpoznatijih boraca za ljudska prava Nelson Mendela. Jednako tako i Mostar je izgledao nemoguće, izgledalo je nemoguće da će se riješiti cijela ta križaljka ali danas smo ovdje”, rekao je Sattler.

To je bila njegova prva od tri poruke koje je uputio nakon posjete Koaliciji “Pod lupom”.

Uputio je i apel za 35 budućih vijećnika i vijećnica u gradskom vijeću Grada Mostara na konkretno djelovanje. Uputio je i apel domaćim političarima da sa svoje strane odgovore na zahtjeve građana, a oni su jasni – 80 posto njih želi da vidi Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji.

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u BiH Eric Nelson poručio je danas u Mostaru da građani najvećeg hercegovačkog grada napokon poslije 12 godina imaju priliku da biraju lokalno liderstvo.

Kako je kazao, odziv do sada je doista dobar i izrazio je nadu da će biti još bolji. Pozvao je sve da izađu i glasaju jer imaju još nekoliko sati.

“Što veća izlaznost to će biti jasniji rezultati, a samim tim će biti jasnija i poruka za izabrane lidere šta je to sa čim treba da se uhvate u koštac i šta je to na šta treba da fokusiraju svoju pažnju kako bi počeli da rješavaju pitanja od interesa za građane”, naglasio je Nelson.