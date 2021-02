Konstitutivna sjednica Gradskog vijeća Grada Mostara, trebalo bi, prema najavama, da bude održana 5. februara. Ko će u vlast, a ko u opoziciju biće jasnije nakon današnjeg sastanka koji organizuje BH blok (SDP BiH i Naša stranka), a na koji su pozvani svi politički subjekti zastupljeni u Gradskom vijeću Grada Mostara.

Poziv na sastanak sa BH blokom (SDP BiH i Naša stranka) dobili su predstavnici Koalicije za Mostar 2020 (SDA, SBB, DF, SBiH i BPS), HDZ-a BiH, Ostajte ovdje – zajedno za naš Mostar (zajednička lista srpskih organizacija i stranaka), Hrvatske republikanske stranke i Prve mostarske partije. Iz BH bloka poručuju kako prije održavanja prve sjednice žele vidjeti kakvi odnosi vladaju među strankama.

ARMAN ZALIHIĆ, odbornik Gradskog vijeća Grada Mostara (SDP BiH)

„Da se rješavaju konkretni problemi građana ili ćemo na sceni imati sljedećih mjeseci ono što smo gledali prilikom zadnjeg izbora gradonačelnika kada je to postala sapunica koja je trajala godinu i po dana. I nismo opterećeni da moramo ući u vlast niti smo odlučili da li ćemo biti vlast ili opozicija. Ako budemo i opozicija glasaćemo za sva ona konstruktivna rješenja koja budu predložena na GV a i sami ćemo ih predlagati“.

Najveći broj mandata pripao je Koaliciji za Mostar 2020 (SDA, SBB, DF, S BiH i BPS) i HDZ-u BiH. Iz HDZ-a nismo uspjeli dobiti potvrdu da li će prisustvovati današnjem sastanku. U ranijim izjavama su potvrdili kako su sa svima spremni na pregovore. Iz Koalicije za Mostar poručuju kako će doći na sastanak.

SLAVEN ZELJKO, predsjednik Gradskog odbora HDZ-a BiH Mostar (26. 12. 2020.)

SALEM MARIĆ, predsjednik Gradskog odbora SDA Mostar

„Ne očekujem, da budem iskren, puno nakon izjava njihovih kandidata za gradonačelnika i izjava predsjednika njihovih političkih stranaka da oni ne žele ući u koaliciju sa bilo kojim blokom, ni sa Koalicijom za Mostar ni sa HDZ, a žele svoga kandidata za gradonačelnika. Ne znam gdje to ima u normalnom demokratskom svijetu“.

Da je sastanak samo puka formalnost, a da su pozicije i koalicije u pozadini već dogovorene, smatra politički analitičar Sead Đulić. Ističe kako je javna tajna da će HDZ i Koalicija za Mostar ponovo zajedno u vlast.

SEAD ĐULIĆ, politički analitičar

„Oni su se dogovorili i oko toga da će kandidat HDZ-a biti gradonačelnik, a ovi će otkočiti neke zakočene procese. I to ako se između redova čita, sluša, šta govore to je zapravo već tako, ovo je jedna igra za narod, mazanje očiju, ali na to smo navikli od 90-te godine“.