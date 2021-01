U Bijeljini je u ponedjeljak održana konstitutivna sjednica Skupštine grada Bijeljina na kojoj su izabrani novi gradski funkcioneri. Ipak, situacija u ovom gradu sve je komplikovanija, jer gradonačelnik najavljuje tužbe na odluke koje je donijela skupštinska većina. S druge strane, skupštinska većina koju predvodi SNSD pozvala je gradonačelnika na saradnju.

LJUBIŠA PETROVIĆ, gradonačelnik Bijeljine

„Skupština grada je mimo procedura išla u imenovanje vršilaca dužnosti načelnika po svaku cijenu i to je odraz jednog nekompromisa i ideje da se po svaku cijenu moraju imenovati vršioci dužnosti načelnika odjeljenja“.

MIODRAG BEŠLIĆ, savjetnik gradonačelnika

MIROSLAV MILOVANOVIĆ, šef Kluba odbornika SNSD-a Bijeljina

„Kako demokratija može da padne kad gradonačelnik pokušava da stvori sliku da osam odbornika ima više prava glasa od osam odbornika, to je nonsens“.

ČEDOMIR STOJANOVIĆ, odbornik DEMOS-a u Skupštini grada Bijeljina

„Ne treba to zamjeriti, početak je, ne treba da gledamo unazad. Mi iz DEMOS-a to sigurno tako ne gledamo, možda malo i njegovo neiskustvo, početak mandata i sve je dovelo do toga, ali i politički pritisci iz partije, pozivamo ga i ovaj put, da promijeni mišljenje jer pred nama su veliki poslovi”.