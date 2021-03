Ivajlo Petev, selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine nakon remija 2:2 u Helsinkiju protiv Finske na otvaranju kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2022. godine nije bio pretjerano zadovoljan krajnjim ishodom.

Naime, Petev smatra da su njegovi izabranici stvorili dovoljno dobri prilika da dođu do sva tri boda.

Golove za BiH postigli su Miralem Pjanić i Miroslav Stevanović, dok je strijelac oba pogotka za Finsku bio Temu Pukki.

“Posebno me ljuti drugi gol Pukija. Prešao je 70 metara pored tri naša igrača. Nismo reagovali kako treba. To je prošlost, moramo analizirati da vidimo gdje smo griješili. Imamo za tri dana do Kostarike, a sedam do Francuske“, istakao je Petev.