Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je da će na današnjem sastanku u Doboju o epidemiološkoj situaciji biti razgovarano o temama koje se odnose na koordinisane aktivnosti na zajedničkom nivou, prije svega o nabavci vakcine protiv virusa korona.

On je ocijenio da je epidemiološka situacija u Republici Srpskoj i dalje veoma ozbiljna.

“Broj lica pozitivnih na virus korona na dnevnom nivou kreće se od 350 do 400 i to je bolje u odnosu na trend koji smo imali 14 dana unazad kada je bilo od 600 do 800 zaraženih”, rekao je Šeranić za RTRS.