Prema dosadašnjim djelimičnim rezultatima serološkog ispitivanja imuniteta građana, koje se provodi u Republici Srpskoj, a koje bi trebalo pokazati stanje kolektivnog imuniteta, u pojedinim sredinama antitijela ima i do 30 posto ljudi. Konačni rezultati bit će osnova za predstojeću vakcinaciju, odnosno stavljanje pandemije pod kontrolu.

Sero-epidemiološko ispitivanje na Covid-19, koje provode medicinski fakulteti u Foči i Banjaluci, obuhvatiće uzorak oko 2000 ljudi i na osnovu tih rezultata ocijeniće se ukupna prokuženost. U ispitivanju mogu da učestvuju svi stanovnici Republike Srpske, osim onih kojima je trenutno utvrđen kornavirus. Ono što je u ovom trenutku izvjesno je da je prokuženost veća u urbanijim sredinama.

BRANISLAV ZELJKOVIĆ, direktor Instituta za javno zdravstvo RS

“Jako je teško govoriti o tome u ovom trenutku, od opštine do opštine od lokalne zajednice do lokalne zajednice, u procentima. Moramo gledati ukupno RS. Samo želimo to da spriječimo, da pojedine lokalne zajednice koriste te podatke za eventualno pokušavaj ublažavanja mjera ili čak pooštravanje. Ono što je nama bitno je da je to slučajan uzorak.”