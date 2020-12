Optimizam je uvijek potreban, ali on mora biti realan. I prethodni budežeti su zavisili od kredita, ali je ove godine najdrastičnije kazao je Davor Šešić, narodni poslanik iz SDS-a govoreći o budžetu Republike Srpske.

Inače Narodna skupština Republike Srpske na posebnoj sjednici u Banjaluci, po hitnom postupku, razmatra Prijedlog programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2021-2023. godine.

Premijer RS Radovan Višković rekao je da se u Republici Srpskoj od 2021. do 2023. godine može očekivati oporavak privrednog rasta po stopama od 2,6 do tri odsto, kao rezultat oporavka domaće tražnje, postepenog oporavka izvozne tražnje i pozitivnog efekta investicija.

Iz SDS-a kažu da je budžet neusklađen, da neće imati efekat na poboljšanje situacije u privredi te da RS ide u bankrot.

Jeste kriva korona, ali prva greška je što nismo napravili uštede i rezerve kada je to trebalo i moglo, zaduživali smo se velikim intenzitetom i sada kada je došla korona imamo nerealan budžet, kazao je Šešić.

Prije svega pitanje je da li će budžet biti ispunjen, naglasio je.

Da li ćemo dobiti milijardu kredita i moći ispuniti tih tri milijarde i 700 hiljada. MMF je postavio neke uslove i čelnici SNSD-a su kazali da je to neprihvatljivo. Ako se ne ispuni tih milijardu od MMF-a nećemo moći ispuniti budžet kakav je sad.

Pandemija je uticala na pad privrede, ali 2019. godine smo diskutovali da rast BDP-a nije realan, podsjetio je Šešić.

U Italiji i Njemačkoj je BDP pao i tada smo ukazali da nije realno da se prognozira privredni rast u 2020. i na to sve došla korona i izrazila nedostatke u RS, posebno u privredi

Najveći dio novca odlazi na plate i socijalna davanja onih koji su na budžeti i to je poznato, kazao je Šešić.

Jedan dio odlazi na cjelokupnu privredu. Imali smo u proteklom periodu netransparentno dijeljenje novca i to onima koji su bliski vlasti. To je ono što smo ukazivali i zamjerali. Netransparentno korištenje para iz Kompenzicionog fonda. Tražili smo formiranje komisije koja bi nadlegdala to, ali je odbijeno. Možda na papiru stvari ne izgledaju loše ali jesu.