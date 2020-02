Škotski rock velikani Simple Minds nastupit će 13. srpnja na zagrebačkoj Šalati gdje će, šest godina nakon što su rasprodali Malu dvoranu Doma sportova, u sklopu velike svjetske turneje “40 Years Of Hits” obilježiti četiri desetljeća rada koncertom na kojemu će svirati sve najvažnije pjesme iz svojeg bogatog opusa.

Turneja, po riječima frontmana Jima Kerra, mora biti posebna, pa je posebno dobro i osmišljena: u dva seta, za zagrebačku će publiku svirati sve klasike i sve velike pjesme, a za svoje će “hard core” fanove izvesti i stvari koje “nisu baš najduže svirali”.

Proslavu 40 godina rada Simple Minds će provesti u znaku velike svjetske turneje koja će uključivati više od 53 arena i open air koncerata u 16 zemalja, a kulminacija se očekuje na nastupima u SSE Hydru u Glasgowu. Nastup na zagrebačkoj Šalati jedini je planirani koncert u regiji.

Kao uvod u obljetničku akciju grupa je objavila čak dva izdanja – koncertni album “Live In The City Of Angels” i kompilaciju “40: The Best Of 1979 – 2019”.

Live izdanje snimano je na dugačkoj sjevernoameričkoj turneji, dok je kolekcija hitova dosad najdetaljniji i najiscrpniji pregled fascinantne karijere jednog od najvećih otočkih bendova i uključuje 40 pjesama, od megahitova “Don’t You (Forget About Me)”, “Alive & Kicking”, “Belfast Child”, “Mandela Day”, “Promised You A Miracle”, “Glittering Prize”, “Waterfront”, “Sanctify Yourself”, “New Gold Dream (81, 82, 83, 84)” i “War Babies”, do nove pjesme, obrade King Creosoteove “For One Night Only”.

Sve njih uživo će čuti i hrvatska publika 13. srpnja na omiljenom stadionu Šalata.

“Simple Minds su danas drugačiji”, ističu osnivači i aktivni članovi Jim Kerr i Charlie Burchill. “Nismo promijenili postavu da bi bili cool već zato što je super imati u bendu odlične glazbenike”.

“Potvrdu da im izuzetno od ruke ide jednostavan plan benda (‘Mi skladamo, snimamo i sviramo uživo’) kritike su koje su pratile i posljednji studijski album, ‘Walk Between Worlds’ objavljen 2018. godine”, ističu organizatori.

Ulaznice po early bird cijeni od 220 kuna su već u prodaji. Ta cijena ostat će aktualna do 1. ožujka, nakon čega se penje na 240 kuna. Ako ih ostane, na dan koncerta ulaznice će iznositi 270 kuna. U ponudi su i VIP ulaznice za tribinu po trajnoj cijeni od 390 kuna.