Članstva Nezavisnog sindikata zdravstvenih radnika Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) i Sindikata Sveučilišne kliničke bolnice Mostar odlučila su da 10. decembra u jutarnjim satima stupe u generalni štrajk, nezadovoljni što dosad sa poslodavcem nisu potpisali novi Kolektivni ugovor.

Tvrde da njihova nastojanja za poboljšanjem radno-pravnog statusa traju godinu i po, kao i da ih ministar zdravstva HNK-a Goran Opsenica dugo ignoriše, nastojeći na sve načine razvući kompletan proces. Predsjednik Sindikata zdravstvenih radnika HNK-a Dalibor Vuković u izjavi za medije najavio je da će štrajk trajati do ispunjenja zahtjeva, kao i da tokom istog nijedan pacijent u kantonu neće biti ugrožen.

“Do danas smo bez odgovora od premijera Nevenka Hercega i resornog ministra Gorana Opsenice. Njihova namjera je da se postupak mirenja razvuče do beskonačnosti. Pozivam kompletno naše članstvo da ostane dostojanstveno u ovom štrajku i nastavi nam biti podrška u našoj borbi. Niko ko bude i najmanje ugrožen neće ostati bez zdravstvene zaštite. Vladajuće pozivam da nam do početka generalnog štrajka dostave prijedlog Kolektivnog ugovora, te da ga ukoliko bude u skladu sa zahtjevima i ranijim obećanjima potpišemo na obostrano zadovoljstvo“, rekao je Vuković.

Predsjednik Sindikata Sveučilišne kliničke bolnice Mostar Ivica Anić kazao je da će COVID bolnica u sklopu SKB-a raditi bez prekida, kao i da će se primiti svi hitni slučajevi u svakoj od ustanova.

“Ambulante neće raditi u punom kapacitetu i to može dovesti do kolapsa zdravstva u kantonu. Nažalost, sve je više oboljelih i to može dovesti do problema kakav dosad nije zabilježen u državi. Ministar Opsenica ranije je pozivao i razgovarao sa svim predstavnicima dvaju sindikata, dok to otkako smo mi preuzeli vodstva, nažalost nije slučaj“, rekao je Anić.