O dolasku vakcina i tome kada će početi vakcinacija protiv KOVID-19 u BiH se tek špekuliše, nadležni kažu krajem ovog, početkom idućeg mjeseca.

Dok susjedna Srbija i Hrvatska uveliko provode proces imunizacije, u našu zemlju tek stiže manja količina, između pet do deset hiljada Fajzerovih vakcina. A kada ih i dočekamo vakcinisani će biti prioriteti, odnosno zdravstveno osoblje koje je u direktnom kontaktu sa pacijentima. Sa imunizacijom nismo zakasnili, tvrde iz federalnih zavoda za zdravstveno osiguranje. Za početak ovog procesa dogovorili su proces distribucije.

“Distribucija do FZZJZ bi trebala biti u organizaciji Ministarstva civilnih poslova, kada FZZJZ preuzme cjepivo ono će ga distribuirati do županijskih zavoda, a županijski zavodi će onda preuzeti distribuciju do zdravstvenih ustanova”, kaže direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH Davor Pehar.