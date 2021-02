Crvena zvezda je pružila snažan otpor Milanu u obe utakmice UEFA Liga Evrope, ali je zbog pravila gola u gostima završila svoje evropsko putešestvije u ovoj sezoni.

Član najslavnije generacije ”crveno-bijelih” Slobodan Marović ponosan je na svoje nasljednike koji su u revanšu na ”San Siru” sa igračem manje na terenu bili dominantni u odnosu na ekipu Stefana Piolija.

„Znalo se od prvog trenutka da je Milan apsolutni favorit i da Zvezda u tom dvomeču nema šta da izgubi. Oduševilo me je kako su momci odigrali i u Beogradu i u Milanu. Hrabro, bez kompromisa, sa jasnom idejom od prvog do posljednjeg minuta. Nisu se povukli, diktirali su ritam i pokušavali da naprave rezultat. To nije bilo svojstveno nijednoj srpskoj ekipi kada igra protiv nekog renomiranog rivala. Istini za volju, na ruku im je išla činjenica da je Milan u blagom padu forme u poslednje vreme. Zahvaljujući Zlatanu Ibrahimoviću igraju zaista fantastičnu sezonu, ali je bilo logično da u jednom trenutku dođe do zamora. Zvezda je to iskoristila i ostavila izuzetan utisak u tih 180 minuta duela sa slavnim italijanskim klubom“, rekao je za Marović.