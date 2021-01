Planom cijepljenja protiv covida-19 koji je donijela slovenska vlada za prvu polovicu ove godine predviđeno je da se najprije cijepe ranjive skupine i stariji dok će oni izvan tih kategorija na red doći tek na proljeće.

To su iznijeli na konferenciji za novinare premijer Janez Janša koji do imenovanja novog ministra zdravstva privremeno obavlja i tu dužnost te Milan Krek, ravnatelj nacionalnog Instituta za javno zdravlje (NIJZ).

Do sada je u Sloveniji cijepljeno nešto više od 20 tisuća ljudi, uglavnom po domovima za starije i bolnicama.

Slovenija za imunizaciju predviđa korištenje četiri cjepiva, a u petak je uspjela dogovoriti isporuku još 900.000 doza cjepiva Pfizer-BioNTech nakon što su proizvođači povećali planiranu količinu u odnosu na ranije najave, kazao je Janša novinarima.

Istaknuo je da će uskoro biti na raspolaganju još tri cjepiva koje europska regulatorna agencija za lijekove EMA još nije odobrila, među njima i cjepivo AstraZenece.

Slovenska strategija cijepljenja po Janšinim se riječima temelji na preporukama Europske komisije. Najprije će se cijepiti prioritetne skupine – stariji građani i druge ranjive skupine, a oni koji nisu na listi prioriteta ne mogu računati da će na red za imunizaciju doći prije proljeća. Oni koji su preboljeli covid-19 i imaju antitijela cijepit će se nakon što protekne 6 mjeseci otkad su se zarazili.

Slovenija planira cijepljenje 1,6 milijuna ljudi, odnosno 60 posto stanovništva, do kolovoza ove godine no to će se prilagođavati broju registriranih cjepive i raspoloživosti okvirno dogovorenih rokova isporuka.

U dva tjedna u Slovenij je cijepljeno tek nešto više od 20.000 ljudi, odnosno oko jedan posto stanovništva, najviše zbog simboličnih količina cjepiva koje je do sada isporučeno, ali ponegdje i zbog premalog odaziva na cijepljenje koje je za sve zdravstvene osiguranike besplatno i na dobrovoljnoj bazi.

Kako je u utorak na vladinoj konferenciji za novinare izjavio glasnogovornik Jelko Kacin, iako je cjepiva za domove za starije i nemoćne – u kojima idući tjedan počinje cijepljenje drugom dozom – bilo dovoljno, cijepila se samo četvrtina zaposlenih u tim ustanovama, dok je kod štićenika odaziv bio veći.

Međutim, interes za cijepljenje je sve veći kako odmiče kampanja osvješćivanja javnosti da je cjepivo sigurno i da jedino u sadašnjoj situaciji omogućava da se ove godine završi velika zdravstvena kriza koju je covid-19 sa sobom donio.