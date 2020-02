Slovenski predsjednik Borut Pahor danas će primiti predstavnike četiriju stranaka koje su prethodnih tjedana iza zatvorenih vrata razgovarale o mogućnosti sastavljanja nove slovenske vlade, u nastojanjima da se razriješi politička situacija nakon nedavne ostavke premijera Marijana Šareca.

To su Slovenska demokratska stranka (SDS) Janeza Janše, Stranka modernog centra (SMC) Zdravka Počivalšeka, demokršćanska Nova Slovenija (NSI) Mateja Tonina, te Demokratska stranka umirovljenika (DESUS) Aleksandre Pivec. One u 90-članskom parlamentu imaju 48 zastupnika, što bi teoretski bilo dovoljno da parlament potvrdi novog premijera iz njihovih redova, no nije poznato jesu li one uspjele uskladiti svoje programske ciljeve i nacrt koalicijskog ugovora.

Ako ga uvjere da su to postigle i da imaju parlamentarnu većinu, Pahor nakon sutrašnjih konzultacije s predsjednicima njihovih zastupničkih klubova mora do kraja tjedna odlučiti hoće li parlamentu predložiti mandatara za sastav nove vlade ili to neće učiniti.

U slučaju da se spomenute stranke ne usuglase, odnosno ako ne bude uvjeta da Pahor predloži mandatara nove vlade, onda počinje zadnja faza u kojoj bi novog predsjednika vlade mogle predlagati stranke u parlamentu ili skupine od najmanje deset zastupnika, što bi povećalo političku neizvjesnost nastalu ostavkom koalicijske vlade Marjana Šareca krajem prošlog mjeseca, a u konačnici možda dovelo i do prijevremenih izbora, prenosi Hina.

Stranka premijera Šareca, Lista Marijana Šareca (KMŠ), te Socijalni demokrati (SD) i stranka Ljevica, unaprijed su izjavile da u proigravanjima oko nove koalicije neće sudjelovati i da je najbolje raspisivanje prijevremenih izbora, a posebno se protive mogućnosti da na čelu prijelazne vlade bude vjerojatni kandidat četiriju stranaka, bivši premijer Janez Janša, čija stranka je najjača u sadašnjem parlamentarnom sastavu i ima 26 zastupnika.