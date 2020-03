Nakon 21 godine sudskih sporova “Slučaj Alijagić” je ponovo na početku. Predmet je vraćen na Privredni sud u Trebinju, kako bi se iznova utvrdila vrijednost robe koja je u toku posljednjeg rata oduzeta od braće Alijagić.

Vještak je utvrdio da je vrijednost 300 hiljada KM, dok je Mašinski institut iz Mostara utvrdio vrijednost od milion i 900 hiljada KM.

Predsjednik privrednog suda u Trebinju Smajo Begović kaže da je nakon apelacije Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine braće Alijagić, predmet vraćen pred Viši privredni sud u Banja Luci, a on na nižu instancu na ponovna vještačenja.

SMAJO BEGOVIĆ, predsjednik Privrednog suda Trebinje

Kada se vrati na početak to je jasna stvar da će trajati još najmanje deset godina, to je najteže za tužioce. Oni čekaju presudu suda za štetu koja je pričinjena iz ove presude Višeg privrednog suda proizilazi da je šteta pričinjena…

Jedan vještak je utvrdio da je oduzeta roba vrijedna 300 hiljada KM, dok je Mašinski institut iz Mostara rekao da je vrijednost milion i 900 hiljada KM. Na novom sudskom procesu će se ponovo utvrđivati vrijednost oduzete robe.

SALIH ALIJAGIĆ

Pitajte Bojana Stevića on je do ovoga doveo sve, nemam šta drugo da me pitaš, imao sam sve od Ustavnog suda BiH, Vrhovnog suda RS, ali niži poništava, pitajte Bojana to će vam on najbolje reći…