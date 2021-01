Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na sutrašnjoj sjednici će razmatrati zahtjev za smjenu zamjenika ministra civilnih poslova Siniše Ilića. U obrazloženju zahtjeva pozivaju se na informacije da je u objektima, čiji je vlasnik Ilić, više puta otkriveno ilegalno priređivanje igara na sreću.

Smjenu zamjenika ministra civilnih poslova Siniše Ilića zatražili su poslanici SDS-a, DF-a, SDP, PDP-a, A-SDA, SD-a. U inicijativu za smjenu navodi se da je Ilić pokazao nepoštovanje zakona u zemlji čiji je visoki funkcioner, što ga čini nepodobnom osobom za dalje obavljanje funkcije.

BRANISLAV BORENOVIĆ, zastupnik u ZD PSBiH (PDP)

SAŠA MAGAZINOVIĆ, zastupnik u ZD PSBiH

„Da smo na zapadu taj čovjek bi sam dao ostavku. Političari u ovoj zemlji kreiraju sliku o sebi da su nedodirljivi, a mi kao zastupnici želimo da pošaljemo poruku da to nije tako“, istakao je Magazinović.

Republička uprava za igre na sreću saopštila je da su inspektori ove uprave nekoliko puta vršili inspekcijski nadzor komapnija koje su u vlasništvu Saše Ilića. Prilikom nadzora utvrđene su i određene nepravilnosti među kojima je i neoovlašteno privređivanje igara na sreću u Bijeljini. Ilić, kadar i šef Ujedinjene Srpske u Zvorniku, ističe da nije riječ o nikakvom ilegalnom priređavanju igara na sreću kako se želi prikazati već o sitnim propustima, te da iza svega stoje frustrirani pojedinci.

SINIŠA ILIĆ, zamjenik ministra civilnih poslova BiH

„Oni navode tamo neke lokacije gdje su oni neke prekršaje našli inspekcijskim nadzorom. Tu se radi o proceduralnim stvarima koje su, neću reći nebitne, ali stvari koje se dešavaju. Ko radi taj i griješi, i snosi posljedice tim stvarima i to je to. Ali u suštini je to politička priča i frustracija ljudi, prije svega opozicije koja je izgubila izbore“, objasnio je Ilić.