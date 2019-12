U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i veći dio prijepodneva u Bosni sa snijegom i susnježicom, a u Hercegovini sa kišom.

Poslijepodne slabih padavina može biti još ponegdje na istoku i jugoistoku Bosne, kao i na jugoistoku Hercegovine. Krajem dana i u večernjim satima očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu od 5 do 10, a dnevna od -1 do 5, na jugu od 6 do 11 stepeni.

U Sarajevu će biti oblačno vrijeme sa snijegom u prvom dijelu dana. Temperatura zraka između -1 i 1 stepen.

Bioprognoza nepovoljna

Tmurno i hladno vrijeme praćeno padavinama loše će djelovati na većinu populacije.

Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata biće izraženije. Neophodno je umanjiti aktivnosti i posvetiti pažnju primjerenom odijevanju. Osjet hladnoće dodatno će se pojačati usljed povećanog sadržaja vlage u zraku, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.