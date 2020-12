Slobodan Šoja, dugogodišnji diplomata smatra da je odbijanje sastanka sa Sergejom Lavrovom od strane dva člana Predsjedništva BiH suton bh. stvarnosti, te smatra da treba ukinuti sve ovlasti predsjednika, osim protokolarnih i staviti jednog.

Dugogodišnji diplomata Slobodan Šoja u razgovoru za BHT1 uživo kaže kako je zvanična posjeta Sergeje Lavrova trebalo da bude danas, a da svaki gost ima pravo da se sretner s nekim posebno, što se desilo jučer.

“Dobro bi bilo da je u Istočnom Sarajevu domaćin bila Željka Cvijanović, jer to je bio sastanak sa delegacijom Republike Srpske. Dodik to ne bi mogao dozvoliti, ali bi to bilo ispravno.U tom slučaju, zastava BiH ne bi bila obavezna. Ako je Dodik već bio domaćin, a pošto je predsjedavajući Predsjedništva BiH, bilo bi dobro da je bila zastava BiH, ali je pitanje da li je zaista bila obavezna”, rekao je Šoja.

Dodao je kako se u diplomatiji može govoriti i ovako i onako i imati argumente u oba slučaja.

Komentarišući stav da je Dodik, ipak, predsjedavajući Predsjedništva BiH, Šoja kaže:

“Zbog toga je je trebalo da bude zastava,ali to nije bilo razlog da se ne dođe na sastanak, jer je ipak to bio sastanak sa delegacijom Republike Srpske”.

Dodaje kako je ikonografija na sastanku sa Draganom Čovićem u Sarajevu bila “nešto bolja”, te da su u Predsjedništvu BiH bile zastave i Bosne i Hercegovine i Rusije, te da bi to bilo nešto što bi bilo dobro.

Međutim, osvrčući se na ono što i kako se sinoć govorilo, pitanje je, kako kaže Šoja, šta je tu bilo toliko da se napravi ovako radikalan potez.

” Ja kao diplomata tvrdim da je to bilo pogrešno. Svako ima pravo na svoje stanovište, da radi šta želi ,ali to mora obrazložiti, i to vrlo temneljito. Na ovom nivou, da predsjednik odbije primiti ministra spoljnih poslova, i ne bilo koga nego ruskog ministra, onda morate imati argumente jake i visoke kao Mont Everest.

Kada je riječ o Rezoluciji NSRS o vojnoj neutralnosti, Šoja kaže kako je normalno da j jedan čovjek koji je predstavnik jedne velike sile kao što je Rusija kaže da nisu za NATO,” jer je to zvanični stav Rusije i mi ga znamo već godinama”, te dodaje kako mu je Rezolucija NSRS dobro došla i to je u svom diplomatskom govoru i pomenuo.

Moglo je bez toga sve proći. Mogao je on njega ispraviti i kazati da mu je drago drago što je prvo došao u RS. Ali, neće jedan gospodin ispravljati čovjeka koga treba ispravljati svakih pet sekundi. Onda bi sinoć Lavrov svakih pet sekundi trebao da ispravlja Dodika. Ali, to se ne radi , kaže Šoja.

Šoja kaže kako je Lavrov znao da je Dodik netipičan i neprevidiv.

Ključna stvar je u tome da je Rusija velika sila, Amerika je velika sila, EU je velika sila. Svako od njih iznad nas i vidljivo i nevidljivo stalno nešto mešetari. Jedino se uzbudimo kada to rade Rusi,a kada neko drugi radi, onda to ne primjećujemo”, kaže Šoja.

Dodaje kako mu smeta što mi ne znamo biti svoji, pa ćemo biti ili američki ili ruski ili nečiji pijuni.

“Budmo svoji. Ovo je naša zemlja, budimo dostojanstveni. Ovo za mene nije bilo pitanje dostojanstva, jer toliko ići u krajnost i odbiti sastanak na taj način, to je jedan šamar mali”

Kaže kako se u Rusiji to neće smatrati ozbiljnim, te izražava ubjeđenje da nijedan ruski medij neće to objaviti .

Smatra i da je šteta što se nije došlo na sastanak i sve otvoreno kazalo, i to na primjeren diplomatski način, da Lavrov u BiH ima tri sagovornika koja misle na tri različita načina, te da vodi računa o tome.

“To je toliko bilo potrebno da se napravi, zato što je Rusija za nas. Da otvoren budem, ja sam 100 posto za NATO pakt, jedva čekam. Za nas je dobro da dođu ovdje i da živimo u miru 100 godina”,kaže Šoja.

Ovo je pokazalo svu neusaglašenosti bh. spoljne politike, te Šoja smatra da su se trebale izvući pouke:

“Ovo je po meni jedna od ko zna kojih lekcija, pouka dana.Ne ovo što su govorili Džaferović i Komšić, ili Dodik. Da nama očajnički treba jedna predsjednik. Da konačno, ako treba neke stvari da promijenimo, da stavimo pismenog čovjeka i da se ne brukamo. Mislim da je to zdravo lobiranje” kaže Šoja.

Komentarišući sve što se danas dešavalo, Šoja kaže kako se današnja reakcija Džaferovića i Komšića, može uporediti sa Dodikovim govorom u UN-u.

Ono što mi je zasmetalo kod obraćanja Komšića i Džaferovića-a oni imaju legitimno pravo na to što su uradili- i to je u redu. Ali, izaći sa nekim argumentima koji su tragikomični i ne naći ništa konkretno što može pravdati takav čin, to je ono što je šteta, po meni.

Komentarišući i novinarsko pitanje o tome da li znači da se Lavrov slaže sa secesijom RS, zato što nije prekinuo Dodika, Šoja kaže:

Ovo je suton bh. stvarnosti, jer imamo nedostojne ljude, i jednog i drugog i trećeg, koji predstavljaju zemlju onako kako ne treba. I zato kažem- sutra ukinuti sve ovlasti predsjedinka BiH i ostaviti samo protokolarne i staviti nekoga ko stvarno može da predstavlja BiH, kao što je recimo bio Ivo Josipović u Hrvatskoj”, kaže Šoja.

Spomenuvši kako BiH 11 godina ostalima ne da da se kandiduju, Šoja kaže da će lično lobirati da se izabere jedan predsjednik, koji bi bio iz reda ostalih.