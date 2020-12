Uoči večerašnjeg duela sa Evertonom u četvrtfinalu Liga kupa Ole Gunnar Solskjaer kazao je da Manchester United očajnički želi osvajati trofeje ove sezone.

Klub koji je najviše puta bio šampion Engleske, čak 20, i osvajao sve što se može osvojiti, od kraja ere velikog Sir Alexa Fergusona u vitrine je donio tek pehare FA kupa, Liga kupa i Lige Evrope. Posljednji je osvojen pehar Lige Evrope, pod vodstvom Josea Mourinha, 2017. godine.

Solskjaer je prošle sezone odveo United do polufinala FA kupa, Liga kupa i Lige Evrope te trećeg mjesta u Premier ligi. Bio je jako blizu pehara, ali klub i dalje čeka pehar.

“Naravno da je to nešto čemu težimo. Želimo napredovati svake sezone, a poboljšanje u odnosu na prošlu je doći do finala. Naravno, kada dođete do finala, bitna je samo jedna stvar, a to je podizanje trofeja. Sjećam se kada sam osvojio svoj prvi trofej, a i onog pred kraj karijere, koji je, mislim, bio prvi za Patricea Evru i Nemanju Vidića. Bio je to Liga kup 2006. godine. To zaista daje nešto timu. Očajnički želimo doći do trofeja. Ovi igrači očajnički žele naučiti kako pobjeđivati“, istakao je norveški trener.