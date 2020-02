Vezni fudbaler Scott McTominay mogao bi nakon duge pauze zbog povrede biti u sastavu Manchester Uniteda za nedjeljnu utakmicu Premier lige protiv Watforda.

McTominay je izvan stroja još od 26. decembra i pobjede Uniteda protiv Newcastlea, kada je povrijedio ligamente koljena. Menadžer kluba Ole Gunnar Solskjaer danas je najavio da bi se škotski reprezentativac mogao na teren vratiti prije očekivanog i zaigrati u nedjelju protiv Watforda.

“On bi mogao biti u sastavu. Imao je dan odmora, pa ćemo večeras vidjeti kako je. Nije me iznenadilo što se oporavio brže od očekivanog, jer on je takav tip. On je fizički poseban, on je lider, nikada ne izbjegava duele i uvijek vuče saigrače za sobom. Može igrati zajedno sa Nemanjom Matićem ili Fredom, a može biti i jedan od trkača u veznom redu. Protiv Bruggea se vidjelo da nemamo dovoljno trkača uz ofanzivne igrače. McTominay je ranije igrao kao napadač, pa ga možemo koristiti i u šesnaestercu“, kazao je Solskjaer.