Ole Gunnar Solskjaer, menadžer Manchester Uniteda, izjavio je da je Paul Pogba najbolji svestrani veznjak na svijetu.

Pogba se proteklog vikenda vratio na teren nakon što se oporavio od povrede gležnja, koju je zadobio još u septembru. Ušao je u igru u 64. minuti u teškom porazu (0:2) Uniteda na gostovanju kod Watforda, ali je uspio pokazati da mnogo znači za klub sa Old Trafforda. Stoga se očekuje da će u duelu protiv Newcastlea u srijedu uvečer biti u startnoj postavi.

“Vidjećemo još kako reaguje, kako se osjeća. Stvarno je dobro igrao kada je ušao, to je veliki plus za nas. Može igrati bilo gdje na sredini teren, na svakoj poziciji u veznom redu. On je vezni fudbaler koji pokriva sav prostor između dva šesnaesterca. Može se uvući duboko, može igrati na duge pasove, može otići visoko do gola i kombinovati, kao protiv Watforda. Sve zavisi od utakmice. Divno je imati Pogbu, jer je on najbolji svestrani veznjak na svijetu, može obaviti svaku ulogu. Sjajno je imati ga ponovo u timu“, rekao je Solskjaer za britanske medije.