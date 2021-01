Švedska reprezentacija prvi je finalist ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva za rukometaše koje se održava u Egiptu. Šveđani su u polufinalu nadigrali Francuze sa 32-26 (16-13).

Švedska je napadački fantastično odigrala prvo poluvrijeme tijekom kojega francuski vratari nisu ostvarili niti jednu obranu. Nakon što je povela sa 8-7 u 15. minuti Švedska više nije ispuštala prednost sve do kraja dvoboja. Do poluvremena je povela s tri razlike (16-13), a u nastavku je mirno održavala prednost od tri do šest pogodaka prednosti.

Najefikasniji u sastavu Švedske bio je Hampus Wanne sa 11 golova, šest je uz stopostotni učinak dodao Daniel Pettersson, dok su Nedim Remili i Hugo Descat sa po četiri pogotka predvodili Francusku.

Švedska će tako po osmi put zaigrati u finalu svjetskog prvenstva, no prvi put nakon 20 godina. Dosada je osvojila četiri naslova, posljednji upravo u Egiptu 1999. godine. Francuska je, pak, na drugom SP zaredom zaustavljena u polufinalu, prije dvije godine je izgubila od Danske, a sada je kobna bila Švedska.

Švedska će u nedjeljnom finalu igrati protiv pobjednika drugog polufinala u kojemu će od 20.30 sati igrati branitelj naslova Danska i europski prvak Španjolska. Francuska će također u nedjelju igrati za broncu protiv poraženog iz drugog polufinala.