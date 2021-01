Broj smrtnih ishoda povezanih sa koronavirusom u Španiji je danas dosegao nivo kao sredinom aprila prošle godine, jer je Ministarstvo zdravlja te zemlje zabilježilo 591 preminulu osobu od posljedica virusa.

Registrovano je i 36.435 novozaraženih, što je manje u odnosu na kraj prethodne nedjelje, ali za 2.144 više nego prošlog utorka.

U protekle dvije sedmice, više od 420.000 ljudi je bilo pozitivno na koronavirus, što je dovelo do toga da hiljade ljudi bude hospitalizovano.

U ovom trenutku, 30.815 osoba se nalazi na bolničkom liječenju, što je skoro tri puta više nego prethodnog mjeseca.

Zbog toga, 24 odsto svih bolničkih kreveta u Španiji i 41 odsto svih jedinica intenzivne njege se koristi za COVID-19 pacijente.

Zdravstveni zvaničnici su protiv potpunog zaključavanja, već su se odlučili za mjere poput policijskog časa, zabrane kretanja i zatvaranje barova i restorana. Škole ostaju otvorene.

Ipak, na granici sa Gibraltarom u gradu La Linea de la Concepcion, 90 odsto roditelja se odlučilo da ne pušta djecu u škole od božićnih praznika.

U tom gradu, na svakih 50 stanovnika je više od jedne osobe zaraženo koronavirusom u protekle dvije nedjelje, zbog čega stanovništvo strahuje da se širi novi soj koronavirusa iz Ujedinjenog Kraljevstva.

Roditelji zahtevaju online časove, ali lokalne vlasti ne kažu samo da su škole bezbjedne, nego i da su roditelji obavezni da pošalju djecu u obrazovne ustanove.

Do sada je u Španiji potvrđeno 267 infekcija novim sojem koronavirusa, a glavni epidemiolog Fernando Simon kazao je da bi to mogao da postane dominantan soj virusa u zemlji u narednih četiri do šest nedjelja.