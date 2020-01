U okviru Regionalnog stambenog programa za Pod-projekt BiH 5 potpisan je sporazum o saradnji na provođenju Državog projekta stambenog zbrinjavanja. Ovaj projekat podrazumijeva obnovu i izgradnju 550 kuća izbjeglica i raseljenih osoba u Bosni i Hercegovini. Njegova ukupna vrijednost je 21,5 miliona konvertibilnih maraka.

Regionalni stambeni program je zajednička inicijativa Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije čiji je cilj osiguravanje adekvatnih i trajnih stambenih rješenja najugroženijim izbjeglicama i raseljenim osobama iz posljedneg rata.

DŽEVAD MAHMUTOVIĆ, zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglica BiH

“Regionalni stambeni program je projekat koji se realizira uz pomoć EU i zemalja donatora i za te potrebe je obezbijeđeno 75 miliona eura donatorskih sredstava. To je za izgradnju negdje oko 3 200 stambenih jedinica za ova lica. Na taj način će BiH, uz pomoć donatora, stambeno zbrinuti oko 10 000 ljudi u BiH”, rekao je Mahmutović.

Pod-projekt BiH 5 podrazumijeva obnovu i izgradnju 50 obiteljskih kuća za lokalnu integraciju, te rekonstruiranje i konstrukciju 500 obiteljskih kuća za povratak izbjeglica i raseljenih osoba, od kojih 117 u Federaciji Bosne i Hercegovine i 433 u Republici Srpskoj.

MARKO AĆIĆ, Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije u Vladi RS

“Očekujemo izbor projektantskih kuća koje će se baviti kompletnim projektovanjem ovih individualnih stambenih objekata ili onim dijelom nastavka gradnje kuće, zavisno koliko je isti objekat oštećen. Vrlo brzo očekujemo da raspišemo tendere za izvođača ovih radova”, kazao je Aćić.

Najveći donator ovom programu je Europska unija sa sudioništvom od 234 milijuna eura.

GIANLUCA VANNINI, Delegacija Europske unije u BiH

“Sada kada stambeno zbrinemo ove obitelji, veoma je važno osigurati i ostale uvjete, kao što je zapošljavanje, obrazovanje i integriranje u zajednicu. Europska unija će, u suradnji s nadležnim organima, svakako pomoći”, izjavio je Vannini.

Regionalni stambeni program ima još jednu komponentu – BiH 6 koja će se baviti izgradnjom kolektivnih objekata stanovanja. Potpisnici sporazuma o suradnji nadaju se kako će i BiH 5 i BiH 6 biti realizirani do 2022. godine, do kada im je i rok za završetak te kako će sve one koji su aplicirali za stambeno zbrinjavanje smjestiti u njihove domove.