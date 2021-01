Sportsku 2020. godinu, kao i sve ostalo u svijetu, obilježila je pandemija koronavirusa, koja je na proljeće u Evropi gotovo potpuno zaustavila sportske aktivnosti.

Tek početkom ljeta polako su se, uz stroge epidemiološke mjere i bez prisustva publike, počela održavati takmičenja, a neka su s obzirom na izgubljeno vrijeme morala biti okončana u novim formatima. Jedno do takvih planetarno popularnih takmičenja bila je UEFA Liga šampiona u fudbalu, čija je završnica po prvi put odigrana u turnirskom formatu, a domaćin najboljih osam klubova Evrope bio je Lisabon.

Najveći sportski događaj koji se trebao održati u ljeto 2020. godine, a otkazan je zbog pandemije, su Olimpijske igre u Tokiju. Dugo su organizatori igara i Međunarodni olimpijski komitet odlagali konačnu odluku o održavanju Olimpijade, da bi na kraju ipak shvatili da u okolnostima pandemije koronavirusa to nije moguće izvesti. Krajem maja objavljeno je da se Olimpijske igre u Tokiju, koje su se trebale održati od 24. jula do 9. augusta 2020. pomjeraju za period od 23. jula do 8. augusta 2021. godine.

Foto: Charly TRIBALLEAU AFP/File

I Evropsko prvenstvo u fudbalu, koje se 2020. godine po prvi put trebalo održati u 12 evropskih zemalja, moralo je biti otkazano. Čelnici Evropske fudbalske federacije (UEFA) odlučili su završni turnir EURO 2020 prolongirati za narednu godinu od 11. juna do 11. jula. Ostaje nada da će se do tada globalna situacija sa pandemijom koronavirusa smiriti, te da će ne samo 24 najbolje evropske fudbalske reprezentacije, nego i ostali sportisti moći da se nadmeću uz prisustvo publike.

Uprkos pandemiji, neki veliki sportski događaji su ipak održani. Tako je godina otvorena 42. izdanjem Rallyja Dakar na kojem su slavili: Carlos Sainz (automobili), Ricky Brabek (motocikli), Ignacio Casale (quadovi), Andrey Karginov (kamioni) i Casey Currie (UTV vozila).

Srebro hrvatskih rukometaša

Od 9. do 26. januara po prvi put u tri zemlje održano je Evropsko prvenstvo za rukometaše. Debitantski nastup na EURO upisala je rukometna reprezentacija BiH. Plasman su izborile i ostale selekcije iz regije: Hrvatska, Srbija, Slovenija, Sjeverna Makedonija i Crna Gora. Javnost sa ovih prostora najviše je zanimalo nadmetanje u grupi A, gdje su se u Grazu takmičili Hrvatska, Srbija, Crna Gora i “uljez“ Bjelorusija. Nakon sjajnog rukometa u prvom krugu Evropskog prvenstva u nastavak takmičenja plasirali su se Hrvati i Bjelorusi. Od ostalih reprezentacija iz regije plasman u drugi krug ostvarila je samo još Slovenija, dok su Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Srbija i Crna Gora okončali takmičenje. Hrvatska predvođena Linom Červarom s klupe imala je sjajan turnir. Otišla je do samog kraja, do finala u kojem se sastala sa Španijom. U fenomenalnoj utakmici pred gotovo 18.000 gledalaca u areni u Stockholmu slavili su Španci rezultatom 22:20, čime su odbranili naslov šampiona Evrope osvojen dvije godine ranije upravo u Hrvatskoj.

Bronza je pripala Norveškoj koja je u utakmici za treće mjesto savladala prijatno iznenađenje turnira Sloveniju sa 28:20.

Evropsko prvenstvo u vaterpolu održano je od 14. do 26. januara u Mađarskoj, a upravo je domaća reprezentacija došla do pobjedničkog pehara. U finalu su savladali Španiju rezultatom 14:13. U borbi za bronzanu medalju sastali su se timovi iz regiona Crna Gora i Hrvatska. U sjajnoj utakmici Crnogorci su poslije zaostatak 3:7 na poluvremenu u nastavku napravili veliki preokret i slavili sa 10:9 te se okitili bronzom.

Melbourne je od 20. januara do 2. februara na Australian Openu ugostio najbolje tenisere i teniserke svijeta. Godinu je sjajno otvorio Novak Đoković koji je stigao do 17. Grand Slam naslova u karijeri. U finalu srbijanski teniser uz dosta problema savladao je Austrijanca Dominica Thiema sa 3:2, po setovima 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4. U ženskoj konkurenciji slavila je Amerikanka Sofia Kenin, koja je u finalu nadigrala Špankinju Gabine Muguruza rezultatom 2:1 (4:6, 6:2, 6:2).

Početkom februara u Miamiju odigran je spektakularni 54. po redu Super Bowl u američkom fudbalu. U utakmici za Lombardijev trofej sastali su se San Francisco 49ers, šampion Nacionalne fudbalske konferencije (NFC) i Kansas City Chiefs, najbolji tim Američke fudbalske konferencije (AFC). Predvođeni fenomenalnim quarterbackom Patrickom Maholmesom slavili su Chiefsi rezultatom 31:20 i tako stigli do drugog naslova šampiona NFL-a u istoriji franšize.

U martu zaustavljene sportske aktivnosti

Prva dva mjeseca 2020. godine izgledala su prilično normalno u sportskom smislu, jer su se takmičenja uglavnom održavala, uprkos činjenici da je bilo jasno da se koronavirus sve više širi svijetom. Najveći uticaj globalne pandemije na sport osjetio se u martu, kada su gotovo potpuno zaustavljene sve sportske aktivnosti, ne samo profesionalne, nego i rekreativne. Posebno u Evropi, gdje su otkazana ili prolongirana sve takmičenja. Obustavljena su takmičenja u fudbalu, košarci, rukometu, odbojci, ali i u pojedinačnim sportovima, od kojih je najviše bio pogođen tenis u kojem je otkazan niz velikih turnira. Tako je početkom aprila donesena odluka o otkazivanju Wimbledona, prvi put nakon Drugog svjetskog rata.

Foto: Twitter

Koliko je situacija bila ozbiljna pokazuje i podatak da je zaustavljeno nadmetanje u Ligi šampiona u fudbalu, jednom od najkomercijalnijih sportskih takmičenja na svijetu. Evropska fudbalska federacija (UEFA) otkazala je za narednu godinu i EURO 2020, koji se trebao igrati u junu i julu. No, rasplet oko Lige šampiona i Lige Evrope, kao i nacionalne fudbalske asocijacije, ostavila je za ljetne mjesece. Pandemija se dolaskom toplijeg vremena primirila, pa je UEFA odlučila po prvi put u istoriji organizovati završne turnire sa po osam timova u Ligi šampiona i Ligi Evrope. Lisabon je od 12. do 23. augusta ugostio najboljih osam u Ligi šampiona, a od 10. do 21. augusta Njemačka završnicu Lige Evrope. Nažalost sjajnom fudbalu na oba turnira nije mogla prisustvovati publika. Trofej pobjednika Lige šampiona podigao je minhenski Bayern, koji je superiorno odigrao cijeli turnir. Prvo su u četvrtfinalu deklasirali Barcelonu za nevjerovatnih 8:2, zatim je sa 3:0 savladan Olympique Lyon i na kraju u finalu Paris Saint-Germain rezultatom 1:0. Za njemački klub bila je to šesta titula šampiona Evrope.

U Ligi Evrope pehar je podigla Sevilla, koja je na putu do finala eliminisala Wolverhampton (1:0) i Manchester United (2:1). U spektakularnom finalu španski tim slavio je protiv favorizovanog Intera rezultatom 3:2.

Vrijedi pomenuti da se neka velika takmičenja u Evropi nisu uopšte nastavila, a najpoznatije je košarkaška Euroliga.

Superkup Evrope uz ograničeno prisustvo publike

UEFA je i u septembru uspjela u Budimpešti organizovati duel Superkupa Evrope između Bayerna i Seville, i to uz prisustvo publike. Naime, mađarske vlasti dopustile su da trećina kapaciteta stadiona “Ferenc Puskas“ bude ispunjena, što je oko 15.000 gledalaca. U takvom ambijentu, nakon dugo vremena, Bayern je stigao do još jednog trofeja pobjedom 2:1, čime je krunisao fenomenalnu sezonu. Naime, klub iz Minhena osvojio je prvenstvo, Kup i Superkup Njemačke te Ligu šampiona i Superkup Evrope.

Foto: Elman Omiç – Anadolu Agency/Arhiv

Važno je spomenuti i utakmice baraža za plasmana na EURO 2020, koje su bile na programu u martu, ali su zbog pandemije odigrane pred praznim tribinama u oktobru i novembru. Reprezentacija BiH ponovo nije uspjela da se domogne Evropskog prvenstva. U polufinalu baraža na Grbavici izabranici tadašnjeg selektora Dušana Bajevića eliminisani su nakon penala od Sjeverne Irske. Nakon 120 minuta igre rezultat je glasio 1:1. Na EURO se kroz baraž nije uspjela plasirati ni selekcija Srbije, koja je prošla polufinale pobjedom u Oslu protiv Norveške rezultatom 2:1, ali je onda u Beogradu prokockala šansu protiv Škotske. Srbija je također poražena nakon izvođenja jedanaesteraca, nakon što je poslije produžetaka bilo 1:1. Tako je Srbija i dalje bez nastupa na Evropskom prvenstvu pod tim nazivom. Posljednji put igrali su na EP-u 2000. godine, kao dio državne zajednice sa Crnom Gorom, po nazivom Savezna Republika Jugoslavija. Istorijski uspjeh u baražu ostvarila je Sjeverna Makedonija, koja je za rivale imala prvo Kosovo (2:1), pa zatim u finalu Gruziju. Duel u Tbilisiju riješen je pogotkom legendarnog 37-godišnjeg napadača Gorana Pandeva u 56. minuti. Uz Sjevernu Makedoniju i Škotsku kroz baraž Lige nacija mjesto na EURO 2020 osigurali su još Slovačka i Mađarska.

Zanimljivo je da je zbog pandemije odgođeno i Evropsko prvenstvo za košarkaše, koje se trebalo igrati u septembru 2021. godine. Zbog prolongiranja Olimpijskih igara čelni ljudi evropske košarke odlučili su Eurobasket pomjeriti za period 1. do 18. septembra 2022. godine. Među prvim selekcijama, koje su osigurale nastup na Eurobasketu 2022, je Bosna i Hercegovina. Naime, izabranici Vedrana Bosnića su na kvalifikacionom turniru u formatu “balona“ u Sarajevu upisali dvije pobjede, protiv Latvije i Bugarske, i tako zajedno sa Grčkom iz grupe H osigurali mjesto na završnom turniru.

Ženski Eurobasket trebao bi se održati od 17. do 27. juna 2021. godine, kako je i bilo planirano. Jako blizu trećeg plasmana u istoriji je i reprezentacija BiH, kojoj je u preostala dva kola u grupi C potrebna jedna pobjeda u duelima sa Švajcarskom i Estonijom. Bh. djevojke su također bile domaćin kvalifikacionog turnira u “balon“ formatu, a upisale su ubjedljiv trijumf protiv Estonije i tijesan poraz od Rusije.

Rukomet za kraj godine

Najbolji teniseri svijeta od 31. augusta do 13. septembra igrali su US Open, tradicionalno posljednji, četvrti Grand Slam sezone. No, ove godine je zbog pandemije nakon US Opena igran Roland Garros. Naravno, zbog izuzetno komplikovane epidemiološke situacije u Sjedinjenim Američkim Državama igralo se bez publike, a prvi Grand Slam trofej u karijeri na kraju je podigao Austrijanac Dominic Thiem. On je u sjajnom finalu sa 3:2 (2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6) savladao Nijemca Alexandera Zvereva. Kod djevojaka pehar je pripao Japanki Naomi Osaka, koja je u borbi za trofej slavila protiv Bjeloruskinje Viktorije Azarenke sa 2:1, po setovima 1:6, 6:3, 6:3.

U novom terminu od 27. septembra do 11. oktobra odigran je još jedan Grand Slam teniski turnir u 2020. godini, Roland Garros. Prvobitni termin bio je od 24. maja do 7. juna, ali je prolongiran iz dobro poznatih razloga. Rafael Nadal je još jednom u Parizu potvrdio da je “kralj šljake“. Sjajan tenis koji je igrao na Rolan Garrosu krunisao je fenomenalnom izvedbom u finalu protiv Đokovića, kojeg je savladao sa 3:0, po setovima 6:0, 6:2, 7:5. U ženskoj konkurenciji izostanak mnogih igračica iz vrha ATP liste iskoristila je Poljakinja Iga Swiatek. Ona je u finalu bila bolja od Amerikanke Sofije Kenin sa 2:0, po setovima 6:4, 6:1 i tako senzacionalno stigla do prve Grand Slam titule u karijeri.

Foto: EPA-EFE/HENNING BAGGER DENMARK OUT

Sportski siromašnu 2020. godinu zaključile su rukometašice na Evropskom prvenstvu od čijeg je domaćinstva zbog pandemije COVID-19 odustala Norveška, pa je Danska od 3. do 20. decembra samostalno organizovala takmičenje. Sjajan turnir imala je Hrvatska, koja je senzacionalno stigla do prve medalje u istoriji. Hrvatice predvođene Mostarkom Ćamilom Mičijević i fenomenalnim selektorom Nenadom Šoštarićem napravile su niz iznenađenja u prve dvije faze takmičenja što ih je dovelo do polufinalu. Ipak, u borbi za finale Francuska je bila prejak rival, pa su morale u borbu za bronzu. Iako je rival Danska bila apsolutni favorit Hrvatska je odigrala sjajnu utakmicu i slavila sa ubjedljivih 25:19 za najveći uspjeh u istoriji. U finalu Norveška je savladala Francusku sa 22:20 te im tako preuzela pehar osvojen na prethodnom Evropskom prvenstvu. Za Norvežanke je to bila čak osma titula šampionki Evrope.