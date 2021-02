Javno preduzeće za upravljanje i održavanje sportskih objekata Zenica obavijestilo je jučer i pismenim putem sportske kolektive te pojedince da će od danas sami plaćati usluge korištenja objekata za trenažni proces i odigravanje utakmica, potvrdio je Feni direktor tog preduzeća Nedim Talić.

Na ovakav potez, ističe on, bili su prisiljeni zbog činjenice da Komisija za sport Grada Zenica, koja je dosad plaćala te obaveze za seniorske pogone sportskih kolektiva te pojedinaca, za ovu godinu još nije zvanično potvrdila da će nastaviti s dosadašnjom praksom podrške sportistima.

Klubovi su, kaže, možda bili naviknuti da koriste usluge tog preduzeća besplatno, ali je “uvijek neko plaćao te usluge“.

“Na godišnjem nivou je to iznosilo oko 250.000 KM, iako su potrebe i zahtjevi mnogo veći. Sigurno bi to bila cifra od oko 400.000 KM kada bismo govorili o napalti svih potreba klubova u toku trenažnog procesa i takmičenja, turnira te drugih manifestacija u njihovoj organizaciji”, pojašnjava Talić.

Preduzeće mora poslovati zakonski te uplaćivati PDV za pružene usluge, pa i klubovi ili “neko treći“ mora za njih platiti usluge.

“Klubove smo obavijestili da od danas moraju podnijeti zahtjev za sve usluge te na taj način platiti usluge koje traže. Klubovi će vjerovatno imati potrebu za trenažnim procesom, ali u kojoj mjeri ne znam. Vidjet ćemo kako će se to dalje odvijati”, kazao je Talić.

Ne zna kako će se novi način naplate odraziti na samo poslovanje preduzeća, koje zapošljava 31 radnika, ali ističe da bi imali puno stabilnije poslovanje da su kao i prethodnih godina ta sredstva opredjeljena od Grada.

Rad ovog preduzeća Grad, kroz redovnu tranšu, sufinansira sa 276.000 KM, a bilo je, ističe Talić, i sredstava za investiciona ulaganja.

Ne krije da je otežano poslovanje preduzeća zbog smanjenih prihoda i zbog otežane naplate od klubova pa bi, upozorava, vrlo brzo moglo doći i do problema sa isplatom plaća.

“I do sada smo imali potraživanja od klubova, koja je vrlo teško naplatiti. Ta su potraživanja blizu 390.000 KM. Zato se nadamo da će se stvari postaviti na svoje mjesto i da će to biti kao i do sada”, potcrtao je Talić.