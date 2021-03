U Srbiji će zbog alarmantnog širenja koronavirusa danas i sutra biti zatvorene sve prodavnice, izuzev prehrambenih, apoteka i benzinskih pumpi, a sve javne manifestacije se obustavljaju. U posljednja 24 sata evidentirano je 4.668 novih slučajeva, a preminulo je 26 ljudi.

Bolnice su pune, ali iz Kriznog štaba kažu kako je povećanje broja inficiranih blago, a ne naglo i da to pokazuje kako mjere daju rezultate.

Medicinski dio Štaba tražio je zatvaranje tokom dvije nedjelje, ali za sada to važi samo tokom vikenda. U ponedjeljak će se odlučivati o daljem toku primjene mjera. Zna se ipak da će od početka sljedeće sedmice i osnovci preći na onlajn nastavu, kako je srednjoškolci već inače prate.

Već zakazane sportske manifestacije održavaće se bez prisustva publike.

ZORAN GOJKOVIĆ, član Kriznog štaba

“Ono što je dobro u ovom trenutku jeste da nemamo eksponencijalno povećanje broja zaraženih koje bi govorilo u prilog da nam mjere uopšte ne rade posao.”

Broj osoba za koje se tokom 24 sata zabilježi da su inficirane koronom već danima se kreće oko 4.500 hiljade.

Direktorka nove covid bolnice u Batajnici, doktorka Tatjana Adžić Vukičević, alarmirala je javnost da je situacija kritična i zabrinjavajuća, čak zastrašujuća, rekavši da kratkotrajno zatvaranje objekata neće dati efekte bez obzira na to što je do sada, tačnije do 8. marta, vakcinisano milion i 650 hiljada ljudi, a revakcinisano oko 600 hiljada.

Zbog epidemiološke situacije stigla je i pomoć iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

DARIJA KISIĆ TEPAVČEVIĆ, ministrica za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije

“Ultrazvučne aparate, skenere, mobilne rendgen aparate, magnetnu rezonancu, protokomjere i sve ono što je potrebno za njegu pacijenata koji imaju Covid.”

Doktor Gojković, koji je danas govorio u ime Kriznog štaba, rekao je da vakcina ima dovoljno i pozvao građane da se vakcinišu, jer ukoliko se ne zaštiti dovoljan broj ljudi, virus će, kako je kazao, neprestano mutirati i situacija bi konstantno mogla da bude teška.