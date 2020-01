Danas će biti održan protest upozorenja roditelja djece bošnjačke nacionalnosti koja pohađaju Prvu osnovnu školu Srebrenica, a razlog protesta su fotografije učenika koji veličaju četnike u prostorijama škole.

Odluka o današnjem protestu je donesena na sastanku roditelja nakon što su se pojavile sporne fotografije učenika.

Zaključak sastanka je da će biti održan protest upozorenja roditelja i djece bošnjačke nacionalnosti u trajanju od jednog školskog časa.

On je dodao da će svi roditelji ispred škole sa područja opštine Srebrenica održati jedan protest upozorenja na kršenje dječjih prava i diskriminaciju.

Zahirović je kazao da roditelji smatraju da je “Srebrenica jako osjetljivo mjesto i mislimo da nije potrebno ovo što se događa.”

“Mi ne želimo upirati prstom u djecu koja su to uradila. Zna se odakle i kako to dolazi. Nama je žao te djece. Mi ćemo preko savjeta roditelja pokušati da razgovaramo sa roditeljima te djece, da vidimo je li to ono što oni žele da bude u našoj školi. Vjerujemo da to nije stav većine, nego da su djeca izmanipulisana”, kazao je Zahirović i dodao da će roditelji imati određene zahtjeve.