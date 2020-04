Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine smatra sramnom i potpuno neprihvatljivom odluku nadležnih iz RMU Zenica da radnicima u tom rudniku umanji plate u prosjeku za 200 KM, navodi se u saopštenju SSSBiH.

“Imajući na umu činjenicu da su od početka pandemije rudari savjesno obavljali svoje svakodnevne poslove i da su, uprkos otežanim uslovima rada, ispunili plan, postavlja se pitanje kakva se poruka šalje tim radnicima?! Znači li to da se njihov rad, trud i rizikovanje života “nagrađuje” umanjenjem plate? Je li to, ustvari, početak realizacije scenarija kojem se Savez samostalnih sindikata BiH oštro usprotivio, a kojim je planirano smanjenje plata svim zaposlenim u javnom sektoru i javnim kompanijama? Znači li to da istu poruku narednih dana od svojih poslodavaca trebaju očekivati i medicinski radnici, policajci ili zaposleni u obrazovanju?!