U Bosni i Hercegovini, koja je imala velikih problema da nabavi vakcine protiv koronavirusa, u narednom periodu moglo bi biti uništeno nekoliko hiljada doza vakcina, jer je rok trajanja pri kraju.

Nadležni u oba entiteta odbacuju navode da je ugroženo više stotina hiljada doza vakcina, te su mišljenja da će postotak biti mali, iako će određene zalihe propasti. Kako ih ne možemo donirati, vakcine će najvjerovatnije biti uništene, odnosno spaljene.

Osim što je zainteresovanost građana za vakcinaciju na nezadovoljavajućem nivou, suočavamo se i sa drugim problemom, a to je da zalihama vakcina ističe rok trajanja. U prvom redu dozama AstraZeneke. Kako bi bile iskorištene, jedno od rješenja je skraćivanje vremena revakcinacije. Kako navode iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH, trenutno je na stanju 319 hiljada vakcina Astrazeneke kojima je rok do 31. oktobra. Plan je da se do tog roka 225 hiljada iskoristi za drugu dozu, što znači da sve zalihe neće propasti.

SINIŠA SKOČIBUŠIĆ, v. d. direktora Zavoda za javno zdravstvo FBiH

“Tako da će nam ostati još jedno 100 hiljada doza koje ćemo moći koristiti i kao prvu i kao drugu jer imamo sada osam tjedana do kraja isteka tog roka a druga vakcinacija od 4 do 6 , dakle ostat će ali ne stiotine hiljada”.

Kako rok ističe ni to što nam ostane nećemo moći donirati, kao što su upravo određene zalihe na taj način donirane BiH. Ostaje solucija uništavanja ili spaljivanja, i za to već imaju najave iz Republike Srpske, da će 55 hiljada vakcina AstarZeneke kojima je istekao rok biti uništene. Najvjerovatnije spaljene, a kako to košta pitanje je ko će za to preuzeti odgovornost. Nadležni u RS u ovome ne vide problem, jer navode: donacije su prihvaćene, raspoređivane po entitetima, i niko nije mogao snositi.

NENAD STEVANDIĆ, zamjenik direktora UKC-a RS

“Mnoge zemlje su se tako rješavale svojih zaliha, namjanji procenat toga je trenutno u bih kako bih rekao nekome je to jeftinije da mi uništavamo, te vakcine nego da propadaju na nekom drugom mjestu, ono što je veoma bitno da znate da osim incidenta u prijedoru sa 1000 komponenti druge doze da je RS sve vakcine koje jе platila naručila u garantnom roku iskoristila i da nije bilo ni jednog slučaja da su propale”.

I dok i dalje bilježimo najmanju stopu vakcinisanih u Evropi, nadležni još ponavljајu isto. Rješenje, pa i za ovaj problem, je u vakcinaciji ili revakcinaciji. Što znači da nemamo baš luksuz kalkulisаti sa drugom dozom.

JURICA ARAPOVIĆ, infektolog na Klinici za infektivne bolesti SKB Mostar

“Nedostatak edukacije i mislim da stoga treba razgovarati sa ljudima uvjeravati ljude da je to jedan od najboljih preventivnih mjera u iskorjenju bilo koje bolesti ako imate vakcinu vi ste uspješni”.

Оsim AstraZeneke, i oko 19.500 doza Fajzera trebalo bi biti utrošeno tokom mjeseca septembra i oktobra, inače će i te doze postati neupotrebljive.