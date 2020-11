Nakon lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini, u SNSD-u se sve glasnije govori o smjenama funkcionera u lokalnim zajednicama u kojima su pobijedili kandidati opozicije. Jučerašnja posjeta potpredsjednika SNSD-a Radovana Viškovića i sastanak u bijeljinskom gradskom odboru dodatno su podgrijali priče o smjenama, ali i postojanju frakcija unutar ove stranke u Bijeljini. Provjerili smo šta kažu u SNSD-u.

Iako se u posljednje vrijeme sve više govori o podijeljenosti i usijanoj atmosferi unutar gradskog odbora SNSD-a u Bijeljini, potpredsjednik stranke Radovan Višković nakon sastanka u Bijeljini kratko je istakao da nisu razgovarali o smjenama, nego o analizi izbornih rezultata.

RADOVAN VIŠKOVIĆ, potpredsjednik SNSD-a

“Mi smo pravili večeras analizu da vidimo ko je to doprinio i ko na neki način nije podržao to. Kao što znate gospodin Mićić nije izabran za gradonačelnika, ali partija je napravila dobar rezultat, imala dobar rast i mi ćemo u nardnim danima analizirati sve one odbore koji nisu ostvarili zacrtani plan da vidimo šta i kako.”